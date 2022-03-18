Нижегородский производитель средств гигиены за месяц в три раза нарастил объемы производства Экономика

Компания-производитель средств гигиены из Нижнего Новгорода "Хайджин текнолоджиз" за месяц в три раза увеличила объем реализации и выпуска продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предприятие планирует максимально перейти на отечественное сырье при наличии такой возможности.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в настоящее время в сложившейся ситуации некоторые предприятия столкнулись со сложностями в поставках сырья, оборудования или комплектующих. "Часть вопросов на сегодняшний день удалось решить, однако существует ряд сфер, где необходимы системные решения по импортозамещению либо по смене поставщиков", - отметил он, напомнив при этом, что на федеральном уровне для этого была запущена "Биржа импортозамещения"1, а в регионе создан центр импорта и импортозамещения2.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в перечне продукции, для которой ведется поиск новых поставщиков, более 4 тысяч позиций.

"У "Хайджин текнолоджиз" два завода в России, один из них расположен в Нижнем Новгороде. Компания выпускает гигиеническую продукцию для детей и взрослых: товары женской гигиены, подгузники, абсорбирующее белье. В сложившейся ситуации мы не планируем останавливать производство и даже, наоборот, увеличили объем реализуемой и выпускаемой продукции в три раза – производство работает 24 часа, 7 дней в неделю. Сказался и повышенный спрос, и временный ажиотаж. В текущей ситуации нам пришлось менять логистические маршруты для сырья, которое закупается за границей. В то же время все, что максимально возможно, предприятие заказывает у производителей из России. Мы – сторонники такого подхода и по возможности будем переходить на отечественное сырье», - рассказала коммерческий директор ООО "Хайджин текнолоджиз" Наталья Зайцева.

1«Биржа импортозамещения»: https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/

2Перечень продукции для импортозамещения: https://new-minprom.government-nnov.ru/presscenter/news/3878/

СПРАВКА:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее подписал распоряжение о создании координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Коллегиальный совещательный орган обеспечивает мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со сложившейся ситуацией. В состав координационного штаба включены представители органов государственной власти Нижегородской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, финансовых, общественных и других организаций. Председателем штаба является губернатор Нижегородской области. Также создано пять оперативных штабов по ключевым направлениям жизнедеятельности региона: реальный сектор экономики и предпринимательство; строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и экология; социальная сфера; экономика, финансовая сфера и информационные технологии; туризм, народные художественные промыслы и культура.