Фестиваль театральных комедий "Комедия-fest" пройдет осенью 2022 года в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фестиваль театральных комедий "Комедия-fest" пройдет осенью 2022 года в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение о проведении фестиваля принял глава города Юрий Шалабаев. В рамках празднования 75-го юбилея муниципального театра "Комедiя", где собрались артисты со всей России, начинавшие свой путь в нижегородском театре, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов заявил о решение поддержать предложение дирекции театра о проведении фестиваля театральных комедий. "Это редкий на территории России пример многожанрового фестиваля, посвященного самому популярному и востребованному зрителями жанру комедии. Так что творите – а мы поддержим!", - отметил замглавы администрации.

Директор театра "Комедiя", заслуженный работник культуры России Дмитрий Коновалов подчеркнул, что посещаемость театра сегодня - 97%. "Вообще мы сделали некоторые подсчеты, только за 23 года в новом здании к нам пришло столько зрителей, что все вместе они бы заняли шесть площадей Минина", - добавил директор театра.

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что театр "Комедiя" и Нижегородский планетарий возглавили топ муниципальных учреждений культуры в Нижнем Новгороде, в которые больше всего хочет попасть молодежь по "Пушкинской карте".