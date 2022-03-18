"Матч звезд" и концерт IOWA пройдут в рамках финала Чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" 9 апреля в Нижнем Новгороде

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"Матч звезд" и концерт IOWA пройдет в рамках финала Чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, 9 апреля в КРК "Нагорный" состоятся финальные матчи всероссийского Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ".
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, баскетбол - один самых популярных видов спорта в Нижегородской области, так как в регионе им занимается более 25 тысяч человек, около 130 человек работает тренерами, а 8 нижегородцев входят в основной и юниорский составы сборной команды России.
В рамках финала пройдут не только игры лучших школьных баскетбольных команд России, но и "Матч звёзд", в котором сыграют олимпийские чемпионы, прославленные спортсмены, известные общественные и политические деятели, а также лучшие игроки Суперфинала.
Кроме того, завершится баскетбольный турнир выступлением поп-рок-группы IOWA.
Бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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