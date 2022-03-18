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Культура и отдых

Глеб Никитин поздравил Анатолия Фирстова с присвоением звания Народного артиста РФ

04 апреля 2022 17:53  [487] Культура и отдых

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля 2022 года подписал указ №176 "О награждении государственными наградами Российской Федерации", согласно которому артисту Нижегородского государственного академического театра драмы им.М. Горького Анатолию Фирстову за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства было присвоено почетное звание Народного артиста РФ.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, последний раз такое звание нижегородскому актеру присваивалось 20 лет назад.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Анатолия Фирстова с присвоением почетного звания.

"В этом случае само почетное звание говорит само за себя. Анатолий Петрович Фирстов – один из символов театрального Нижнего, он пользуется огромной поддержкой со стороны нижегородцев. Для нас он по-настоящему народный артист, и решение президента России еще раз подтверждает это. Желаю Анатолию Петровичу никогда не терять творческого вдохновения, радовать нас новыми ролями и задумками. Уверен, что этот прекрасный пример профессиональной карьеры вдохновит всех наших артистов", - отметил Глеб Никитин.

"О присуждении награды я узнал в ночь с 1 на 2 апреля – мне позвонили из Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России. И с того момента мой чат взорвался, а телефон не смолкает до сих пор… Поздравляют друзья и коллеги со всех уголков России – от Петрозаводска до Астрахани, звонят руководители самых разных организаций – ректор университета, директор детского фонда, главврачи больниц… Даже из администрации президента был звонок. И я счастлив, что мое искусство радует такое количество людей", – рассказал Анатолий Фирстов.

"Мы очень рады, что заслуженный артист нашего театра Анатолий Фирстов удостоен такой высокой правительственной награды — звания Народного артиста Российской Федерации. Он действительно заслужил это звание! Проработав более 40 лет в Нижегородском театре драмы, Анатолий Петрович не только сыграл огромное количество ярких запоминающихся ролей, но также поставил несколько спектаклей как режиссер и стал учителем для многих молодых актеров. Хотелось бы, чтобы многосложный труд артистов чаще отмечался наградами разного уровня. У нас есть профессионалы, заслуживающие всеобщего уважения и высоких званий", - сказал директор Нижегородского драматического театра Борис Кайнов

СПРАВКА:
Анатолий Фирстов – кавалер ордена Дружбы, которым был награжден за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, лауреат премии "Актер России" и премии Нижегородской области им. Н. И. Собольщикова-Самарина, один из ведущих актеров Нижегородского театра драмы. За 40 лет службы в театре он сыграл около 70 ролей.

В настоящее время Анатолий Фирстов занят в 20 спектаклях, в некоторых из них он исполняет по 2-3 роли. Среди воплощенных им образов: Лука из "На дне" М. Горького, Хови Ньюсом из "Нашего городка" Т.Уайлдера, Майкл Форст из "Осеннего танго" Б.Рацера, Бурмистр из "Господ Головлевых" М.Е. Салтыкова-Щедрина, Кошевой из "Тараса Бульбы" Н.В. Гоголя, Муромский из "Свадьбы Кречинского" А.В. Сухово-Кобылина, Дон Армадо из "Бесплодных усилий любви" В.Шекспира, Ферапонт из "Трех сестер" А. П. Чехова.

С 2001 года по настоящее время Анатолий Фирстов является членом правления Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России. С 1997 года – один из организаторов и бессменный режиссер Российского фестиваля театральных капустников "Веселая коза". Более 20 лет является выпускающим режиссером фестиваля "Поют актеры драматических театров России".

Наряду с актерской и режиссерской работой Анатолий Фирстов известен своей педагогической деятельностью. Многие его ученики – выпускники Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева – служат в известных столичных театрах/

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Теги:
Искусство культура Театры
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