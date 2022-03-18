Капитальный ремонт аварийных коллекторов производится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородский водоканал

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский водоканал выполнил капитальный ремонт ещё двух аварийных участков коллекторов, отвечающих за отвод стоков от жилых микрорайонов и промзон. Это позволит обеспечить нормативное водоотведение в период активного снеготаяния при отсутствии ливневой канализации, подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, была произведена перекладка канализационной самотечной линии по ул. Космическая, 55. Работы осложнялись тем, что этот коллектор проходит в непосредственной близости от жилого дома, и чтобы не допустить негативное воздействие на несущие конструкции здания, потребовались дополнительные мероприятия.

Как рассказал начальник отдела строительного контроля АО "Нижегородский водоканал" Яков Шалаевский, перекладка участков коллектора проводилась не только открытым способом, но и методом горизонтального шнекового бурения. Это позволило минимизировать неудобства для местных жителей. Кроме того, специалисты водоканала смонтировали новые колодцы на канализационном коллекторе и заменили разрушенный колодец на ливневой канализации.

Теперь осталось благоустроить данную территорию: асфальт здесь уложат при наступлении тёплой погоды.

Также заканчиваются работы по аварийному ремонту канализационного самотечного коллектора на ул. Коминтерна, 47а. Сотрудники водоканала произвели очистку от донных отложений и последующую санацию коллектора по технологии "Спиролайн". По оценке специалистов, это положительно сказалось на отводе стоков от домов и предприятий на улицах Берёзовская, Коминтерна, Линдовская, а также бульваре Юбилейный.

Яков Шалаевский добавил, что капитальный ремонт или перекладка канализационных труб гораздо сложнее, чем водопроводных: сказывается и глубина залегания - до 7 м и более, а также невозможность в большинстве случаев вывести коллектор из эксплуатации на время проведения работ.

Тем не менее, ремонт магистральных коллекторов – одно из приоритетных направлений работы Нижегородского водоканала, посокльку от стабильного функционирования таких коллекторов напрямую зависит как комфорт жителей, так и экология города.