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Бизнес

АО "Теплоэнерго" стало победителем регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

04 апреля 2022 18:30  [87] Бизнес

Фото: Теплоэнерго

Крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде - АО "Теплоэнерго" - стал лауреатом регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" по итогам 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Основной задачей конкурса является выявление организаций и предприятий, осуществляющих активную и эффективную политику в решении социальных задач. АО "Теплоэнерго" отмечено дипломом за 1 место в номинации "За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы", а также грамотой за 3 место в номинации "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы".

Дипломы победителям вручил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на площадке регионального объединения работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей". Дипломом Правительства Нижегородской области награждены 15 организаций, продемонстрировавших высокую степень социальной ответственности перед работниками. Также 5 организаций региона за активное участие в конкурсе получили диплом Нижегородской региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Всего на региональном уровне присуждено 35 призовых мест: 11 — первых, 13 — вторых, 11 — третьих.

Победители регионального этапа номинированы для участия в конкурсе на федеральном уровне, подведение итогов которого планируется в первом полугодии 2022 года.

СПРАВКА:

Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится ежегодно с 2000 года. Уполномоченным органом по проведению регионального этапа конкурса является управление по труду и занятости населения Нижегородской области. Организации-победители регионального этапа направляются для участия в конкурсе на федеральном уровне, который проводит Министерство труда и социальной защиты России.

Цели конкурса – привлечение внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и выявление лучших социальных проектов организаций.

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Теги:
Конкурсы Теплоэнерго
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