Акция "Пристегнись" пройдет в Нижнем Новгороде с 5 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Акция "Пристегнись" пройдет в Нижнем Новгороде с 5 апреля. Об этом сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, с начала 2022 года на территории города зарегистрировано 393 ДТП с пострадавшими, в которых 8 человек погибло и еще 480 человек получили ранения различной степени тяжести.

По статистике около 70% спасений в критичных авариях обеспечивают именно ремни безопасности, однако только уже с начала 2022 года в отношении водителей и пассажиров транспортных средств по ст. 12.6 КоАП РФ составлено 2801 административный материал.

Штатные ремни безопасности рассчитаны на габариты взрослого человека. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле, должна осуществляться исключительно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в автомобиле, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только в автокресле.

Нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля в соответствии с ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ влечет административное наказание в виде штрафа 3000 рублей.

Нижегородская Госавтоинспекция призывает всех нижегородцев следовать простым правилам, которые помогут сохранить жизнь и здоровье горожан, а именно использовать ремень безопасности и детское удерживающее устройство, при перевозке юных пассажиров дорожного движения.