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Культура и отдых

Мулинскую библиотеку в Нижегородской области модернизируют

05 апреля 2022 10:17  [64] Культура и отдых
проект реконструкции

проект реконструкции

Фото: пресс-служба правительства региона

Мулинскую библиотеку в Нижегородской области модернизируют по нацпроекту "Культура". Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, на модернизацию и переоснащение учреждения поступит 6,9 млн рублей, в том числе 5 млн рублей из федерального бюджета, почти 1,2 млн – из областного, более 700 тысяч рублей – из местного бюджета.

Отмечается, что Мулинская сельская библиотека работает с 1995 года и сейчас обслуживает около 2 тыс. посетителей. В результате модернизации в учреждении будет создано функциональное пространство для обучения, зоны коворкинга и "тихого чтения". Для молодежи организуют площадку для общения, реализации собственных проектов, получения информации. Создание автоматизированных мест для пользователей позволит получить доступ к Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке и другим виртуальным читальным залам.

Планируется приобретение ступенькохода, акустической системы для слабослышащих, компьютерного места для слабовидящих и слепых. Также в библиотеке установят интерактивный киоск, который будет доступен для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщалось ранее, всего в регионе в 2022 году в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" откроется шесть модельных библиотек, в том числе на базе библиотеки им. Б.П. Корнилова в городском округе Семеновский, библиотеки им. А.С. Пушкина в Большом Болдине, детской библиотеки Заволжья, детской библиотеки им. Горького в Нижегородском районе областного центра и библиотеки им. Л.Толстого в Дзержинске.

Напомним, Нижегородская область стала лидером по количеству библиотек, модернизированных в рамках нацпроекта "Культура" с 2019 года. Всего по современному модельному стандарту в регионе модернизировано 17 библиотек.

В их помещениях провели капитальный и косметический ремонт, а пространства библиотек были трансформированы и переоборудованы, что позволило существенно расширить возможности учреждений по проведению мероприятий и освоению различных форм деятельности. По запросам читателей в библиотеках-участниках проекта обновлены книжные фонды, компьютерная и оргтехника, предусмотрена возможность бесплатного подключения к Wi-Fi.

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