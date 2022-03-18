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Общество

Сборка пролетных строений моста для последующей надвижки ведется в рамках строительства М-12 в Нижегородской области

05 апреля 2022 10:39  [30] Общество

Фото: пресс-служба компании

Сборка пролетных строений моста для последующей надвижки ведется в рамках строительства М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Согласно информации, на шестом этапе строительства трассы в Чувашской Республике и Нижегородской области задействованы более трех тысяч человек и более 1100 единиц дорожно-строительной техники.

Кроме отсыпки земляного полотна, идет переустройство инженерных коммуникаций. Уже выполнены работы на 58 инженерных коммуникациях из 80.

На 132 км 6-го этапа возводятся 45 искусственных сооружений. Особым объектом этого участка М-12 станет мостовой переход через реку Суру длиной 930 метров, соединяющий Чувашскую Республику с Нижегородской областью.

Уже завершены работы по сооружению свайных оснований и ростверков на всех опорах. На самых высоких опорах, чтобы ускорить процесс возведения, применена новая технология — "скользящая опалубка". Она позволяет в непрерывном режиме вести бетонирование, отделку бетонной поверхности и уход за бетоном от основания и до самого верха конструкции. Данная технология позволила мостовикам сэкономить несколько месяцев при сооружении опор.

Для укрупнительной сборки металлических конструкций пролетного строения и последующей их надвижки на опоры сейчас на Суре сооружается стапель. Параллельно идет сборка элементов металлических конструкций пролетного строения моста. Затем их доставят к стапелю для дальнейшего монтажа. На нем будет вестись окончательная укрупнительная сборка.

Рядом с будущим мостом возведено два бетонных завода со складами инертных материалов по обеим сторонам реки. Это позволяет бесперебойно обеспечивать бетоном участок строительства.

Всего на 6-м этапе в 2022 году планируется выполнить 11 млн м3 земляных работ, устроить 1,7 млн м3 песчано-подстилающего слоя, 2,3 млн м2 слоев оснований и уложить 70 км нижнего слоя покрытия из асфальтобетона (1,7 млн м2).

Ранее в нашем телеграм-канале мы рассказывали, что уже в этом году завершим работы на 23 километрах нулевого этапа М-12: от ЦКАД до Орехово-Зуева.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

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Теги:
Дороги м-12 Строительство
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