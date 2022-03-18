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Как выбрать лебедку для дома?

05 апреля 2022 10:41  [25]

барабанная лебедкаЛебедка облегчает подъем и перемещение груза с помощью вращающейся вокруг сердечника цепи или наматывающегося на барабан троса. По типу привода она может быть электрической, ручной, тепловой и гидравлической. В промышленности и производстве актуальны все виды оборудования.

В быту использование лебедки для подъема грузов обычно предполагает применение ручных или электрических устройств. Поговорим о том, как выбрать оптимальную модель и на что обратить внимание при покупке.

Критерии выбора лебедки для дома

Если оборудование будет использоваться только в быту, то вам нужно сразу отсечь мощные и габаритные профессиональные модели.

Также необходимо учесть основные критерии выбора:

  • производительность – максимально допустимая нагрузка;
  • сфера использования – лучше выбрать оборудование с универсальным исполнением;
  • способность перемещать груз в горизонтальной плоскости и под наклоном;
  • расстояние смещения нагрузки;
  • вид привода.

В быту рекомендуется использовать ручные или электрические лебедки. При выборе последних важно учитывать мощность двигателя и возможность автономной работы.

Что учесть при выборе электрической лебедки

электрическая переносная лебедка Модели с электрическим двигателем могут работать автономно, от сети или в комбинированном режиме. Некоторые лебедки также подключаются к внешним аккумуляторам, в том числе к автомобильным.

Электрические лебедки могут перегреваться в процессе эксплуатации, поэтому их стоит использовать только в прерывистом режиме. По этой же причине рекомендуем выбирать модели с тепловым предохранителем. Что же касается производительности, то чем она выше, тем лучше – оборудование дольше не будет перегреваться и позволит выполнять больший объем работ.

Что учесть при выборе ручной лебедки

ручная лебедка

Это оборудование преимущественно используется для подъема и перемещения грузов малого и среднего веса. Максимальная грузоподъемность моделей редко превышает 2 тонны. Выбор лебедки с ручным управлением актуален при использовании устройства в условиях ограниченного пространства, а также при отсутствии источника электроэнергии. Модели подходят для бытовых нужд, но всегда требуют приложения значительного усилия в процессе эксплуатации.

При выборе лебедки с ручным управлением важно правильно рассчитать ее размер. Он зависит от максимальной нагрузки – тяговая способность должна быть вдвое выше, так как необходимо учесть коэффициент безопасности 50%. Скорость вращения при этом должна соответствовать назначению лебедки. Оптимальное значение для бытовых моделей – 1.5 м в минуту.

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