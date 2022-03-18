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Бизнес

ПСБ предоставил частным инвесторам доступ к торгам юанем

05 апреля 2022 11:47  [61] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПСБ предоставил частным инвесторам доступ к торгам юанем. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ПСБ предоставил клиентам в рамках брокерского обслуживания доступ к торгам валютной парой юань/рубль (CNY/RUB) в валютной секции Московской биржи. Китайский юань является интересной альтернативой другим иностранным валютам и позволит частным инвесторам диверсифицировать портфель и заработать на изменении курса.

"Мы отмечаем интерес частных инвесторов к валютообменным операциям: с момента введения санкций на фоне колебания рыночных курсов валют клиенты смогли увеличить свои рублевые портфели в среднем на 30-35%. Сейчас клиенты изучают возможности инвестирования в альтернативные валюты, и прежде всего в китайский юань, который является одной из самых стабильных валют в мире. В текущих условиях, на фоне переориентации российской экономики в сторону азиатских рынков, интерес российских инвесторов к юаню резко увеличился - за последний месяц объемы торгов китайской валютой на Мосбирже выросли многократно", - отметил директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Для доступа к торгам необходимо иметь брокерский счет в ПСБ. Совершать сделки можно в режиме реального времени в мобильном приложении "ПСБ Инвестиции" или интернет-банке.

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Теги:
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