Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Политика
05 апреля 2022 11:55  [72] Екатерина Никитина приняла участие в проекте "Встреча с лидером" для членов Молодёжного парламента при ЗС НО
05 апреля 2022 10:24  [127] Правительство и "Единая Россия" продолжат работу по реализации народной программы партии
05 апреля 2022 09:42  [308] Профессор ИМОМИ ННГУ Андрей Браницкий: "Сегодня Польшу интересует не Калининград, а Львов"
04 апреля 2022 15:36  [249] Наталья Назарова: Наши западные партнеры, дезинформируя мировое сообщество, пытаются нас расколоть
04 апреля 2022 13:33  [361] Ровно 73 года назад был создан блок НАТО
04 апреля 2022 11:15  [320] Нижегородские госслужащие примут участие в обучающей программе в рамках внедрения регионального инвестстандарта
02 апреля 2022 12:43  [807] Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
02 апреля 2022 11:53  [811] Карим Ибрагимов: "Большинство людей, с которыми я общался лично, готовы к преодолению сложностей"
02 апреля 2022 11:08  [1253] Василий Бровко: "Они думают, что нас отключили. Мы полагаем, что смогли уйти"
02 апреля 2022 10:19  [788] Глеб Никитин: "День единения народов России и Белоруссии символизирует особую значимость наших отношений"
Политика

Екатерина Никитина приняла участие в проекте "Встреча с лидером" для членов Молодёжного парламента при ЗС НО

05 апреля 2022 11:55  [72] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области в рамках проекта "Встреча с лидером" 3 апреля состоялось знакомство ребят из Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области с первым заместителем исполнительного директора некоммерческой организации "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО" Екатериной Никитиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Екатерина Никитина рассказала о проекте "Хулиганодом" и других направлениях работы фонда "Жизнь без границ", о ежегодном социальном спортивном проекте для детей-сирот и школ-интернатов "ЧЕбуриада". Много внимания было уделено такому значимому направлению как наставничество.

"Выпускники детских домов оказываются совершенно не готовы к взрослой самостоятельной жизни, поэтому для них важно, чтобы был друг, значимый взрослый, который своим личным примером сможет научить жить в обществе, а самое главное – понять и принять. Наставник общается с ребенком, знакомит с обычной жизнью, помогает выбрать будущую профессию, расширяет кругозор. Благодаря этому дети меняются, становятся увереннее в себе", - отметила Екатерина Никитина.

Молодых парламентариев интересовало, как современные реалии отразились на работе благотворительных фондов. Были затронуты основные проблемы помощи детям с аутизмом. Екатерина Никитина особо отметила очень важный и интересный проект – "Уроки доброты", которые проводятся фондом "Время РАСсвета". Его главная цель – донести в простой и понятной форме информацию об аутизме до школьников и студентов.

Члены Молодежного парламента спрашивали и о том, как они могли бы помочь в реализации социальных проектов. По словам Екатерины Никитиной, всегда нужны волонтеры, вожатые, организаторы мастер-классов. Кроме того, кто-то из ребят мог бы стать наставником для воспитанника детского дома или помогать семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Не обошлось и без личных вопросов. Ребят интересовало, хватает ли при такой загрузке времени на семью. Екатерина Никитина рассказала, что ее дети сами с удовольствием помогают в благотворительных проектах – делают открытки для бабушек и дедушек, находящихся в домах престарелых, участвуют в акции "Коробка храбрости" для поддержки детей, проходящих лечение, вкладывают свои карманные деньги.

"Мне очень понравилась аудитория, внимательные, умные и понимающие глаза ребят. Все вопросы были живые, от души, не было ни одного дежурного вопроса – это очень приятно! Я рада, что молодые парламентарии заинтересовались "Уроками доброты", работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья. После того, как завершилась официальная часть нашей встречи, многие ко мне подходили, задавали вопросы, предлагали идеи. Я верю, что кто-то из этих молодых людей всерьез задумается над тем, чтобы стать наставниками", - сказала Екатерина Никитина.

"Благотворительность для Молодежного парламента является одной из ключевых тем, ведь 26 человек из нашего состава – представители общественных молодежных организаций, в том числе и благотворительных. Мы постараемся включиться в реализацию всех проектов, о которых сегодня шла речь, разработаем планы совместной работы на ближайшую перспективу", - отметил председатель Молодежного парламента при ЗС НО Артем Савин.

Напомним, что проект "Встреча с лидером" реализуется в рамках обучения Молодежного парламента в КУПНО. Инициатором проведения обучения ребят выступил председатель Заксобрания Евгений Люлин. Программа обучения включает три основных направления: "Законотворчество", "Управление проектами", "Публичные выступления".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благотворительность Законодательное собрание Молодёжный парламент
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph