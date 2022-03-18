Екатерина Никитина приняла участие в проекте "Встреча с лидером" для членов Молодёжного парламента при ЗС НО Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области в рамках проекта "Встреча с лидером" 3 апреля состоялось знакомство ребят из Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области с первым заместителем исполнительного директора некоммерческой организации "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО" Екатериной Никитиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Екатерина Никитина рассказала о проекте "Хулиганодом" и других направлениях работы фонда "Жизнь без границ", о ежегодном социальном спортивном проекте для детей-сирот и школ-интернатов "ЧЕбуриада". Много внимания было уделено такому значимому направлению как наставничество.

"Выпускники детских домов оказываются совершенно не готовы к взрослой самостоятельной жизни, поэтому для них важно, чтобы был друг, значимый взрослый, который своим личным примером сможет научить жить в обществе, а самое главное – понять и принять. Наставник общается с ребенком, знакомит с обычной жизнью, помогает выбрать будущую профессию, расширяет кругозор. Благодаря этому дети меняются, становятся увереннее в себе", - отметила Екатерина Никитина.

Молодых парламентариев интересовало, как современные реалии отразились на работе благотворительных фондов. Были затронуты основные проблемы помощи детям с аутизмом. Екатерина Никитина особо отметила очень важный и интересный проект – "Уроки доброты", которые проводятся фондом "Время РАСсвета". Его главная цель – донести в простой и понятной форме информацию об аутизме до школьников и студентов.

Члены Молодежного парламента спрашивали и о том, как они могли бы помочь в реализации социальных проектов. По словам Екатерины Никитиной, всегда нужны волонтеры, вожатые, организаторы мастер-классов. Кроме того, кто-то из ребят мог бы стать наставником для воспитанника детского дома или помогать семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Не обошлось и без личных вопросов. Ребят интересовало, хватает ли при такой загрузке времени на семью. Екатерина Никитина рассказала, что ее дети сами с удовольствием помогают в благотворительных проектах – делают открытки для бабушек и дедушек, находящихся в домах престарелых, участвуют в акции "Коробка храбрости" для поддержки детей, проходящих лечение, вкладывают свои карманные деньги.

"Мне очень понравилась аудитория, внимательные, умные и понимающие глаза ребят. Все вопросы были живые, от души, не было ни одного дежурного вопроса – это очень приятно! Я рада, что молодые парламентарии заинтересовались "Уроками доброты", работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья. После того, как завершилась официальная часть нашей встречи, многие ко мне подходили, задавали вопросы, предлагали идеи. Я верю, что кто-то из этих молодых людей всерьез задумается над тем, чтобы стать наставниками", - сказала Екатерина Никитина.

"Благотворительность для Молодежного парламента является одной из ключевых тем, ведь 26 человек из нашего состава – представители общественных молодежных организаций, в том числе и благотворительных. Мы постараемся включиться в реализацию всех проектов, о которых сегодня шла речь, разработаем планы совместной работы на ближайшую перспективу", - отметил председатель Молодежного парламента при ЗС НО Артем Савин.

Напомним, что проект "Встреча с лидером" реализуется в рамках обучения Молодежного парламента в КУПНО. Инициатором проведения обучения ребят выступил председатель Заксобрания Евгений Люлин. Программа обучения включает три основных направления: "Законотворчество", "Управление проектами", "Публичные выступления".