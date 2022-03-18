Кожевенное предприятие Богородского района не выполняет требования Росприроднадзора Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кожевенное предприятие Богородского района не выполняет требования Росприроднадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в сентябре 2021 года инспекторы в ходе проверки деятельности АО им. А.Ю. Юргенса обнаружили многочисленные нарушения в области охраны воздуха и водных объектов.

Так, результаты лабораторных исследований показали, что очистка сточных вод отсутствует, а показатели на выходе после очистки даже увеличиваются, что говорит о неэффективности работы системы.

По итогам проверки предприятию был выдан штраф и предписание устранить нарушения до 29 ноября 2021 года. Однако, как установили сотрудники Росприроднадзора, АО им. А.Ю. Юргенса не исправило выявленные замечание и продолжило свою деятельность без соблюдения экологических норм.

Мировой судья Богородского судебного района признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения по статье 19.5 ч. 1 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания). Также АО им. А. Ю. Юргенса было выдано новое предписание.

Межрегиональное управление Росприроднадзора намерено добиваться исполнения требований закона, несмотря на противодействие со стороны нарушителя.

Ранее сообщалось, что предприятия Богородского района оштрафовали на 117 млн рублей за загрязнение реки Рязанки.