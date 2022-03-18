Артем Мещеряков: "Нижегородцы - мечтатели и по сути Кулибины, у которых есть суперцель" Общество

Артем Мещеряков Фото: pravda-nn.ru

Креативный директор агентства Narrators и соавтор рекламных кампаний "Нижний 800" Артем Мещеряков в интервью pravda-nn.ru рассказал о возвращении идентичности города, о том, что нижегородцам дороже денег и что значит "быть, а не казаться".

"Быть, а не казаться".

Это наш ролик, снятый к 800-летию Нижнего Новгорода. В нём мы перечислили восемь причин полюбить свой город. Мы же живём в Нижнем не потому, что у нас есть Стрелка, а на ней собор Александр Невского. Идентичность заключается не только в артефактах, иначе остаётся только взгляд в прошлое.

Мы хотели напомнить людям, что есть и другие причины любить Нижний и оставаться жить в нём. Это ведь не только о городе, но и о его жителях. Можно полюбить себя, не отыскивая в себе что-то лучшее, не пытаться соответствовать каким-то ярлыкам, которые на тебя навешивают. А остановиться и жить, и любить то, что у тебя уже есть.



Эта работа вызвала разные эмоции, но самое главное – не оставила равнодушных. Коллеги из «Центра 800» потом повесили эту фразу на Большой Покровке, и на её фоне фотографировались прохожие. Наверное, каждый находил какое-то соприкосновение с ней. Фраза стала неофициальным слоганом юбилейной кампании. Иногда он работает сатирически, наверное… И это хорошо! Надо быть больше самоироничными по отношению к самим себе.

"Начало нового".

Эта фраза помогает понять важный смысл происходящих изменений, событий в Нижнем Новгороде. Когда мы искали эту форму, думали, что в ней должно быть отражено прошлое, настоящее и будущее Нижнего Новгорода. Она ожила, когда открылась навигация на Волге. Тогда появилось – "Начало нового пути". Футбольный клуб "Нижний Новгород" вошёл в Премьер-лигу, слоганом события стало "Начало нового вызова". Затем фраза разошлась по разным направлениям. "Начало нового смысла" – о Горьком, "Начало нового подвига" – о Чкалове.

Кроме того, это продолжение импульса, который случился в Нижнем при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу. Многие ведь считали, что это лучшее, что могло произойти с городом. Однако юбилей стал новым этапом для Нижнего. Теперь это новый импульс для всего креативного нижегородского класса.

"Начало нового" – это ещё про нашу ДНК. В Нижнем всегда жили люди, которые сделали что-то впервые, изменили мир своими изобретениями, работой, подвигами: Валерий Чкалов, Александр Попов, Андрей Карелин.



Ну и совпадение аббревиатур: "Начало нового" — Нижний Новгород. Это НН.

Какие люди нижегородцы?

Мы - мечтатели и по сути Кулибины, у которых есть суперцель. Идя к ней быстро или медленно, но своего добиваемся. Это классная черта, которая прослеживается по всей истории города. Казалось, Ростислав Алексеев, Пётр Нестеров придумали что-то невозможное, но смогли это осуществить.



Нижегородцы умеют отстаивать общие интересы. Это великая энергия, когда люди защищают то, что им дорого, и у них это получается. Мы очень гостеприимные, что показал чемпионат мира по футболу. А благодарность нам важнее денег. Это, кстати, исследования доказывают. То есть нижегородцев надо больше хвалить, тогда эффективность возрастает и мотивация появляется.