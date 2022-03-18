Спортивные майки

Спортивная майка — обязательный элемент одежды для тренировок. Для каждого вида фитнеса существует специальная футболка, отличающаяся кроем. К выбору спортивной экипировки стоит отнестись также серьезно, как и к подбору тренера.

Разновидности маек

Футболка для спортивных занятий должна быть удобной, легкой. Для пошива используют материалы, пропускающие воздух, не впитывающие влагу. Это важное качество, так как во время интенсивных тренировок выделяется пот. Мокрая одежда приведет к переохлаждению.

Майки подразделяются на мужские и женские, длинные и короткие, облегающие и свободные. В зависимости от назначения различают:

Майки для фитнеса. Крой таких маек близок к обычным футболкам. Человек должен чувствовать себя комфортно во время выполнения физических упражнений. Поэтому одежда не должна стеснять движений. Для танцев. Подойдут майки различных фасонов, цвета и дизайна. Для комфорта во время динамичных движений можно надеть укороченный вариант, оголив мышцы пресса. Для активных тренировок. Удобство — главный критерий оценки спортивных маек. Для девушек шьют модели с поддерживающими грудь вставками.

Среди мужских футболок выделяют отдельный вид для занятий бодибилдингом. Она имеет тонкие лямки и Y-образную спину. Такой крой позволяет мышцам свободно двигаться, а спортсмен не ощущает скованности.

Качество, долговечность спортивной одежды напрямую зависит от материала, из которого она сшита. Используют синтетические, натуральные или смесовые ткани.

Таблица:

Тип ткани | Достоинства | Недостатки

Хлопок | Мягкий, легкий, гипоаллергенный, хорошо пропускает воздух | Впитывает пот, низкая прочность, возможна деформация после стирки

Полиэстер | Тонкий, легкий, не мнется, сохраняет форму и цвет, не впитывает влагу | Может вызвать раздражение на коже, электризуется

Смесовый | Износостойкий, прочный | Может вызвать аллергию

В продаже практически нет экипировки, сшитых на 100% из одного вида ткани. Смесь материалов позволяет добиться улучшенных характеристик. Эластан при добавлении к хлопку повышает его прочность, позволяет держать форму. В сочетании с синтетикой этот материал улучшает воздухопроницаемость.

Как выбрать

Стильная спортивная майка может стать дополнительной мотивацией к занятиям спортом. Чтобы тренировки приносили удовольствие и видимый результат, важно подобрать удобную, практичную одежду. При выборе следует обращать внимание на следующие параметры:

размер, он должен соответствовать обычному размеру одежды;

крой, в зависимости от вида занятий подойдет свободный или облегающий;

швы, они должны быть мягкими и не натирать;

материал, майки из смешанных тканей практичнее.

В спортивном гардеробе человека, который регулярно занимается физической активностью, имеется не одна майка. Специальные футболки отшиваются из технологичных материалов, универсальны и практичны.

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