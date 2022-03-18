Летние электрички в Нижегородской области начнут работать с 9 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Летние электрички в Нижегородской области начнут работать с 9 апреля. Об этом сообщили в "Волго-Вятской пригородной пассажирской компании".

Согласно информации, начиная с грядущих выходных стартует поэтапный запуск электричек "садового" назначения по следующим направлениям:

- с 9 апреля: №№ 6707/6714 Кустовая-Суроватиха-Кустовая по субботам и воскресеньям;

- с 16 апреля:

№№ 6005/6006/6015/6016 Н.Новгород-пр.Гагарина- Н.Новгород по субботам и воскресеньям;

№№ 6711/6710 пр.Гагарина-Суроватиха-пр.Гагарина ежедневно;

- с 18 апреля:

№№ 6707/6714 Кустовая-Суроватиха-Кустовая с понедельника по пятницу;

№№ 6801/6804 Н.Новгород-Металлист-Н.Новгород ежедневно;

- с 23 апреля:

№№ 6614/6629 Н.Новгород-Урень-Н.Новгород по субботам;

№ 6616/6625 Н.Новгород-Семенов-Н.Ногород по субботам;

№№ 6640/6649 Н.Новгород -Тарасиха - Н.Новгород;

№№ 6709/6708 Н.Новгород-Суроватиха-Н.Новгород по субботним и воскресным дням;

№№ 6715/6716 Н.Новгород-Суроватиха-Н.Новгород по субботним и воскресным дням;

- с 24 апреля:

№№ 6626/6635 Н.Новгород-Тарасиха-Н.Новгород по воскресеньям;

№№ 6628/6637 Н.Новгород-Тарасиха-Н.Новгород по пятницам и воскресеньям;

№№ 6632/6643 Н.Новгород-Тарасиха-Н.Новгород по пятницам и воскресеньям;

№№ 6538/6547 Н.Новгород -Тарасиха - Н.Новгород по воскресеньям;

№№ 6544/6655 Н.Новгород -Тарасиха - Н.Новгород по воскресеньям;

№№ 6646/6557 Н.Новгород -Тарасиха - Н.Новгород по воскресеньям;

№№ 6650/6661 Н.Новгород -Тарасиха - Н.Новгород по воскресеньям;

№№ 6652/6663 Н.Новгород-Семенов-Н.Новгород по воскресеньям;

№ 6664 Н.Новгород-Керженец по воскресным дням;

- с 25 апреля: №№ 6713/6716 Н.Новгород-Сережа-Н.Новгород с понедельника по пятницу;

- с 29 апреля: №№ 6721/6722 Кустовая-Суроватиха-Н.Новгород ежедневно;

- с 4 мая: №№ 6709/6712 Н.Новгород-Суроватиха–Н.Новгород с понедельника по пятницу.

Узнать расписание можно на сайте компании.