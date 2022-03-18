НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
Летние электрички в Нижегородской области начнут работать с 9 апреля. Об этом сообщили в "Волго-Вятской пригородной пассажирской компании".
Согласно информации, начиная с грядущих выходных стартует поэтапный запуск электричек "садового" назначения по следующим направлениям:
- с 9 апреля: №№ 6707/6714 Кустовая-Суроватиха-Кустовая по субботам и воскресеньям;
- с 16 апреля:
- №№ 6005/6006/6015/6016 Н.Новгород-пр.Гагарина- Н.Новгород по субботам и воскресеньям;
- №№ 6711/6710 пр.Гагарина-Суроватиха-пр.Гагарина ежедневно;
- с 18 апреля:
- №№ 6707/6714 Кустовая-Суроватиха-Кустовая с понедельника по пятницу;
- №№ 6801/6804 Н.Новгород-Металлист-Н.Новгород ежедневно;
- с 23 апреля:
- №№ 6614/6629 Н.Новгород-Урень-Н.Новгород по субботам;
- № 6616/6625 Н.Новгород-Семенов-Н.Ногород по субботам;
- №№ 6640/6649 Н.Новгород -Тарасиха - Н.Новгород;
- №№ 6709/6708 Н.Новгород-Суроватиха-Н.Новгород по субботним и воскресным дням;
- №№ 6715/6716 Н.Новгород-Суроватиха-Н.Новгород по субботним и воскресным дням;
- с 24 апреля:
- №№ 6626/6635 Н.Новгород-Тарасиха-Н.Новгород по воскресеньям;
- №№ 6628/6637 Н.Новгород-Тарасиха-Н.Новгород по пятницам и воскресеньям;
- №№ 6632/6643 Н.Новгород-Тарасиха-Н.Новгород по пятницам и воскресеньям;
- №№ 6538/6547 Н.Новгород -Тарасиха - Н.Новгород по воскресеньям;
- №№ 6544/6655 Н.Новгород -Тарасиха - Н.Новгород по воскресеньям;
- №№ 6646/6557 Н.Новгород -Тарасиха - Н.Новгород по воскресеньям;
- №№ 6650/6661 Н.Новгород -Тарасиха - Н.Новгород по воскресеньям;
- №№ 6652/6663 Н.Новгород-Семенов-Н.Новгород по воскресеньям;
- № 6664 Н.Новгород-Керженец по воскресным дням;
- с 25 апреля: №№ 6713/6716 Н.Новгород-Сережа-Н.Новгород с понедельника по пятницу;
- с 29 апреля: №№ 6721/6722 Кустовая-Суроватиха-Н.Новгород ежедневно;
- с 4 мая: №№ 6709/6712 Н.Новгород-Суроватиха–Н.Новгород с понедельника по пятницу.
Узнать расписание можно на сайте компании.
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