Глеб Никитин вошел в состав попечительского совета Фонда развития территорий РФ Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин вошел в состав попечительского совета Фонда развития территорий РФ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Вместе с губернатором Нижегородской области в попечительский состав вошли губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, сенатор РФ Андрей Шевченко, зампред Госдумы РФ Сергей Неверов, первый замминистра строительства РФ Александр Ломакин, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Напомним, что Фонд развития территорий (до 01 января 2022 года - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства) был создан правительством РФ 20 октября 2017 года с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками.

Его основными целями являются: защита прав участников долевого строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, устойчивое развитие территорий и создание комфортных и благоприятных условий проживания граждан.