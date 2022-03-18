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Бизнес

Аудитория интернет-банка ВТБ Онлайн в марте выросла более чем в 3 раза

05 апреля 2022 18:00  [58] Бизнес

Количество уникальных пользователей интернет-банка ВТБ Онлайн за месяц увеличилось более чем в 3 раза — до 3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации, 78% пользователей заходят в интернет-банк через смартфоны, 20% — с помощью персонального компьютера, а остальные — через планшеты. Среди тех, кто входит в интернет-банк со смартфона, лидируют устройства iOS (90%). В тройке самых популярных браузеров у пользователей ВТБ Онлайн - Safari, Google Chrome и "Яндекс.Браузер".

"Несмотря на возникшие ограничения, мы не фиксируем оттока клиентов в наших цифровых каналах. Напротив: они продолжают пользоваться нашими дистанционными сервисами, в первую очередь - web-версией ВТБ Онлайн. Это удобный инструмент для ежедневных финансовых операций, он в полном объеме доступен со смартфона — еще в прошлом году мы полностью адаптировали его для использования через все виды мобильных браузеров. В этом году планируем сделать версию интернет-банка для смартфонов еще быстрее, удобнее и функциональнее. Приоритеты ВТБ в дистанционном обслуживании клиентов не изменились — для нас по-прежнему важно предоставлять онлайн-доступ ко всем сервисам банка в режиме 24/7", — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В интернет-банке ВТБ Онлайн клиенты могут совершать все ежедневные финансовые операции: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат. При этом веб-версия ВТБ Онлайн является надёжной и более устойчивой, а уровень ее безопасности соответствует всем передовым аналогам.

Клиенты могут войти в интернет-банк по номеру карты или логину, затем необходимо ввести пароль. В качестве логина клиенты могут использовать прежде установленный постоянный логин или логин в виде УНК, который указан в договоре на комплексное банковское обслуживание и в настройках профиля в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Также УНК можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 1000 с телефона, который был указан в договоре с банком. Пароль в интернет-банке отличается от пароля в мобильном приложении. При необходимости можно воспользоваться опцией «Восстановить пароль» на странице входа в интернет-банк и сделать это в один клик.

Пользователи смартфонов на платформе iOS могут воспользоваться интернет-банком ВТБ Онлайн, который доступен в том числе через любой мобильный браузер. Владельцы устройств на Android могут скачать или обновить приложение ВТБ Онлайн со страницы входа в интернет-банк или в магазине приложений своего смартфона.

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Теги:
Банки ВТБ Технологии
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