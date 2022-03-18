Шпалера для винограда – качество, превыше всего

Такие конструкции, как шпалеры для винограда, выполняют очень важную функцию – поддержка и формирование лоз виноградного куста. Без них растение не сможет получать достаточно света, что негативно скажется на его росте и самом урожае.

Современные виноградные шпалеры могут отличаться по материалу, длине, иметь сквозные отверстия и перфорации – все зависит от предпочтений каждого заказчика. Главное – опоры должны отвечать высоким качественным и эксплуатационным показателям, а значит быть максимально эффективными и удобными в использовании. Выбрать и купить шпалеры для винограда можно здесь https://a-profile.kz/products/shpaleri-vinogradnie/. Заказывайте товар по цене производителя с гарантией качества.

Виды шпалер для винограда

Шпалера для винограда бывает следующих видов:

1. Одноплоскостная. Простая модель. Виноград развивается на одной плоскости, поэтому конструкция не подходит для сорта, имеющего много лоз.

2. Двухплоскостная. Подходит для того, чтобы культивировать виноградные сорта. Преимущество модели – выращивание винограда на маленькой территории.

Также есть арки и беседки, позволяющие выращивать морозостойкие сорта винограда.

5 причин использовать шпалеры для винограда

Шпалеры для винограда – незаменимая конструкция, благодаря которой обеспечивается:

1. Удобство ухода за виноградом.

2. Равномерное распределение побегов.

3. Организация оптимального солнечного освещения.

4. Простота укрытия виноградника в зимний период.

5. Создание идеальных условий для роста и развития винограда.

Шпалера для винограда дает возможность механизации работ по уходу и сбору урожая. Она оказывает влияние на качество и количество урожая, а также усиливает плодоношение и созревание ягод благодаря хорошему солнечному освещению. Кроме этого, данная конструкция защищает виноград от грибных заболеваний. Помните, что подобные опоры должны иметь крепкий каркас, что важно учесть при их выборе. Только тогда они будут представлять собой наиболее удобный и безопасный способ организации размещения кустов винограда.

Шпалеры для виноградника под заказ

Завод "А-Профиль" предлагает:

· шпалеры для винограда собственного производства;

· изготовление шпалер по индивидуальному заказу;

· гарантию высокого качества всех изделий;

· конкурентные цены для оптовых и розничных покупателей.

Прямо сейчас вы можете заказать шпалеры для винограда в Казахстане и позаботится о своем урожае. Такие конструкции создадут все необходимые условия для благоприятного роста посадочного материала и созревания ягод.

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