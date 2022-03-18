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Общество

Вектор развития системы образования определят в Нижегородской области

05 апреля 2022 18:55  [100] Общество

В Нижнем Новгороде в пространстве "Точка кипения" ННГУ имени Н.И. Лобачевского 5 апреля состоялась первая встреча цикла стратегических сессий по развитию экосистемы регионального образования. Она создается в рамках нацпроекта "Образование".

Организаторами проекта выступают Минобразования Нижегородской области, Нижегородский институт развития образования (НИРО) и региональный ведомственный проектный офис по реализации региональных проектов нацпроекта "Образование".

Участников стратсессии по видеосвязи приветствовала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

"На сегодняшний день образовательная экосистема – это база для формирования человеческого капитала региона. Её основная идея – обеспечить возможность самому ребенку делать свой выбор, профессиональный и образовательный. Только когда он самостоятельно выбирает дисциплины, которые хочет изучать, он может осознать свой путь в жизни и то, что будет приносить ему счастье, удовольствие и материальное благосостояние. Создание инфраструктуры в рамках национального проекта "Образование" является ключевым звеном в успешном развитии нового человека, способного быть успешным и самодостаточным в стремительно развивающемся мире", – отметила Ольга Петрова.

Участниками запланированных пяти стратсессий станут представители системы дополнительного образования, профориентации, волонтёрских центров, специалисты по работе с одаренными детьми. В ходе мероприятий пройдут презентации итогов реализации нацпроекта "Образование" в регионе, на которых будут рассмотрены примеры действующей образовательной инфраструктуры Нижегородской области, определены роли и функционал организаций в системе образования с учётом целей нацпроекта и методических рекомендаций, а также обозначены точки развития и зоны роста образовательных организаций на основе экосистемного подхода.

По итогам стратсессий будет разработана карта взаимодействия всех видов организаций региональной образовательной системы в рамках трёх маршрутов: развитие экосистемы, педагогические кадры и повышение квалификации и сетевые мероприятия.

Напомним, что нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

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Теги:
Нацпроект Образование
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