Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Политика
06 апреля 2022 09:24  [34] Молодежные инициативы рассмотрят на заседаниях профильных комиссий Гордумы Нижнего Новгорода
05 апреля 2022 16:44  [315] Глеб Никитин вошел в состав попечительского совета Фонда развития территорий РФ
05 апреля 2022 11:55  [313] Екатерина Никитина приняла участие в проекте "Встреча с лидером" для членов Молодёжного парламента при ЗС НО
05 апреля 2022 10:24  [265] Правительство и "Единая Россия" продолжат работу по реализации народной программы партии
05 апреля 2022 09:42  [694] Профессор ИМОМИ ННГУ Андрей Браницкий: "Сегодня Польшу интересует не Калининград, а Львов"
04 апреля 2022 15:36  [353] Наталья Назарова: Наши западные партнеры, дезинформируя мировое сообщество, пытаются нас расколоть
04 апреля 2022 13:33  [482] Ровно 73 года назад был создан блок НАТО
04 апреля 2022 11:15  [524] Нижегородские госслужащие примут участие в обучающей программе в рамках внедрения регионального инвестстандарта
02 апреля 2022 12:43  [860] Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
02 апреля 2022 11:53  [864] Карим Ибрагимов: "Большинство людей, с которыми я общался лично, готовы к преодолению сложностей"
Политика

Молодежные инициативы рассмотрят на заседаниях профильных комиссий Гордумы Нижнего Новгорода

06 апреля 2022 09:24  [34] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодежные инициативы рассмотрят на заседаниях профильных комиссий Гордумы Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, 5 апреля состоялось очередное заседание Молодежной палаты при городской Думе. В нем приняли участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, глава города Юрий Шалабаев, заместители председателя городской Думы Николай Сатаев и Владимир Тарасов, депутаты городской Думы Оксана Дектерева и Герман Карачевский, заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Артур Штоян.

Приветствуя участников заседания, Олег Лавричев отметил, что депутатскому корпусу и Молодежной палате необходимо продолжать налаживать диалог по вопросам городской повестки: "Это поможет нам вместе преодолевать те обстоятельства, в которые ставит нас сегодня коллективный Запад".

Участники заседания обсудили итоги второго Форума нормотворческих инициатив – одного из ключевых мероприятий Молодежной палаты, которое прошло в марте 2022 года на площадке молодежного центра "Высота". О его проведении рассказал председатель Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода Артем Чагаев.

Участниками Форума стали более 100 молодых нижегородцев. В качестве экспертов сессий Форума уже традиционно выступили депутаты городской Думы. Участники мероприятия познакомились с работой представительного органа власти и нормотворческой деятельностью, обсудили с депутатами свои инициативы по улучшению жизни в городе.

"Инициатива победительница – формирование Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Полностью поддерживаю данную идею. Она даст молодежи новый импульс для развития предпринимательской деятельности в новых экономических условиях. Для ее воплощения нужно объединить усилия представительных и исполнительных органов власти и все социальные институты, работающие по данному направлению", – подчеркнул Олег Лавричев.

Как отметил Артем Чагаев, сейчас в планах Молодежной палаты обсудить проработанные в рамках Форума инициативы с депутатами городской Думы в ходе заседаний постоянных комиссий.

Также члены Молодежной палаты обсудили участие во всероссийском форуме "Наука онлайн" и реализацию проектов "На крыльях мечты", "Давай начистоту!", "Нижегородский диалог" и "Муниципальное кадровое агентство как инструмент обеспечения предприятий и организаций квалифицированными сотрудниками".

В ходе заседания Олег Лавричев и Артем Чагаев вручили членам Молодежной палаты Дмитрию Арланову, Степаниде Красножен, Михаилу Малинину и Роману Макарову Благодарственные письма городской Думы и Молодежной палаты за активную деятельность и участие в реализации проектов.

Юрий Шалабаев отметил, что молодежная палата зарекомендовала себя как эффективное и необходимое городу сообщество. "Я рад, что многие из вас хотят стать муниципальными или государственными служащими. Нам молодые свежие кадры всегда нужны. Самое главное – вам небезразлично, чем живет наш с вами Нижний Новгород. Я надеюсь, что уже в ближайшем будущем у нас будет много новых совместных проектов, которые помогут городу развиваться", – добавил мэр.

"В ближайших планах Молодежной палаты, кроме проработки текущих событий, подключение к общегородской неделе субботников в рамках проекта "Давай на чистоту" для приведения в порядок после зимы общественных пространств Нижнего Новгорода", – подвел итоги заседания Артем Чагаев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph