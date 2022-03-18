Молодежные инициативы рассмотрят на заседаниях профильных комиссий Гордумы Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодежные инициативы рассмотрят на заседаниях профильных комиссий Гордумы Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, 5 апреля состоялось очередное заседание Молодежной палаты при городской Думе. В нем приняли участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, глава города Юрий Шалабаев, заместители председателя городской Думы Николай Сатаев и Владимир Тарасов, депутаты городской Думы Оксана Дектерева и Герман Карачевский, заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Артур Штоян.

Приветствуя участников заседания, Олег Лавричев отметил, что депутатскому корпусу и Молодежной палате необходимо продолжать налаживать диалог по вопросам городской повестки: "Это поможет нам вместе преодолевать те обстоятельства, в которые ставит нас сегодня коллективный Запад".

Участники заседания обсудили итоги второго Форума нормотворческих инициатив – одного из ключевых мероприятий Молодежной палаты, которое прошло в марте 2022 года на площадке молодежного центра "Высота". О его проведении рассказал председатель Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода Артем Чагаев.

Участниками Форума стали более 100 молодых нижегородцев. В качестве экспертов сессий Форума уже традиционно выступили депутаты городской Думы. Участники мероприятия познакомились с работой представительного органа власти и нормотворческой деятельностью, обсудили с депутатами свои инициативы по улучшению жизни в городе.

"Инициатива победительница – формирование Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Полностью поддерживаю данную идею. Она даст молодежи новый импульс для развития предпринимательской деятельности в новых экономических условиях. Для ее воплощения нужно объединить усилия представительных и исполнительных органов власти и все социальные институты, работающие по данному направлению", – подчеркнул Олег Лавричев.

Как отметил Артем Чагаев, сейчас в планах Молодежной палаты обсудить проработанные в рамках Форума инициативы с депутатами городской Думы в ходе заседаний постоянных комиссий.

Также члены Молодежной палаты обсудили участие во всероссийском форуме "Наука онлайн" и реализацию проектов "На крыльях мечты", "Давай начистоту!", "Нижегородский диалог" и "Муниципальное кадровое агентство как инструмент обеспечения предприятий и организаций квалифицированными сотрудниками".

В ходе заседания Олег Лавричев и Артем Чагаев вручили членам Молодежной палаты Дмитрию Арланову, Степаниде Красножен, Михаилу Малинину и Роману Макарову Благодарственные письма городской Думы и Молодежной палаты за активную деятельность и участие в реализации проектов.

Юрий Шалабаев отметил, что молодежная палата зарекомендовала себя как эффективное и необходимое городу сообщество. "Я рад, что многие из вас хотят стать муниципальными или государственными служащими. Нам молодые свежие кадры всегда нужны. Самое главное – вам небезразлично, чем живет наш с вами Нижний Новгород. Я надеюсь, что уже в ближайшем будущем у нас будет много новых совместных проектов, которые помогут городу развиваться", – добавил мэр.

"В ближайших планах Молодежной палаты, кроме проработки текущих событий, подключение к общегородской неделе субботников в рамках проекта "Давай на чистоту" для приведения в порядок после зимы общественных пространств Нижнего Новгорода", – подвел итоги заседания Артем Чагаев.