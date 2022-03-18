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Бизнес

План по участию нижегородских предприятий в нацпроекте "Производительность труда" перевыполнен на 23%

06 апреля 2022 09:47  [104] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

План по участию нижегородских предприятий в нацпроекте "Производительность труда" перевыполнен на 23%. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Согласно информации, в Нижегородской области уже 171 предприятие участвует в нацпроекте при плановом показателе в 138 компаний на конец этого года.

По словам министра Максима Черкасова, регион традиционно входит в тройку лидеров в России по количеству участников нацпроекта "Производительность труда".

"Мы уже перевыполнили план на 23 процента. Инструменты национального проекта дают возможность нарастить объемы производства без дополнительных затрат. Причем результаты внедрения бережливых технологий проявляются достаточно быстро - уже к моменту кикоффа (подведения промежуточных итогов внедрения) показатели улучшаются, как правило, не менее чем на 10%. Так, в ООО "СПК" (производитель пластиковых окон и других светопрозрачных конструкций) удалось увеличить выработку на пилотном потоке уже на 20%. Также инструменты бережливого производства помогают эффективнее перестраивать процессы, что в сложившейся ситуации особенно актуально", - отметил он.

В ООО "СПК" бережливые технологии помогают внедрять эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

По словам директора ООО "СПК" Алексея Петрякова, в качестве пилотного потока команда предприятия совместно с экспертами РЦК выбрала изготовление окон ПВХ.

"За то небольшое время, пока эксперты работают на предприятии, стало заметно, насколько эффективны решения, которые они предлагают. Мы увидели, как за счет скрытых резервов удалось увеличить производительность труда. Приведу простой пример – благодаря перестановке оборудования всего на пару метров движение оконной заготовки сократилось почти на шесть километров. В будущем мы планируем тиражировать опыт, полученный на эталонном участке, на все наше предприятие и благодаря участию в нацпроекте увеличить объемы производства. Особенно это будет заметно в летний сезон, когда заказов у нас в силу специфики продукции, как правило, больше", - рассказал Алексей Петряков.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область вошла в топ-5 регионов-лидеров в "Производительности труда" в рейтинге эффективности реализации нацпроекта, составленном Министерством экономического развития Российской Федерации.

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Теги:
Нацпроект Промышленность
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