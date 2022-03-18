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Экономика

Более 4,4 млрд рублей направили на проведение капремонта домов в Нижегородской области в 2021 году

06 апреля 2022 10:19  [88] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 4,4 млрд рублей направили на проведение капремонта домов в Нижегородской области в 2021 году. Такая информация была озвучена на заседании рабочей группы по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов в Заксобрании 5 апреля.

Провел заседание председатель комитета регионального парламента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, руководитель рабочей группы Владимир Беспалов.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаила Морозова, Нижегородская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе по объему денежных средств, направленных на капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2021 году.

Так, в прошлом году общие затраты на проведение капитального ремонта составили более 4,4 млрд рублей. Из них 4,3 млрд рублей составила стоимость работ, выполненных региональным оператором – фондом капитального ремонта Нижегородской области, 100 млн рублей – стоимость работ, выполненных в многоквартирных домах, которые аккумулируют средства на проведение капремонта на специальных счетах.

Всего же фондом капитального ремонта было отремонтировано более 1100 домов, также капремонт выполнен в более чем 80 домах, собирающих средства на спецсчета.

В ходе заседания депутатами был поставлен ряд задач, основанных на обращениях граждан. В том числе обсуждался вопрос о поиске подходов к проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, где работы согласно решению уполномоченной комиссии необходимо провести безотлагательно, однако срок ремонта по региональной программе не наступил и необходимые средства домом не накоплены.

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Теги:
Законодательное собрание капремонт
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