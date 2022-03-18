"Большие гастроли" Московского Губернского театра пройдут в Нижнем Новгороде 7-9 апреля Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Большие гастроли" Московского Губернского театра пройдут в Нижнем Новгороде 7-9 апреля. Об этом сообщили в нижегородском театре "Комедия".

Согласно информации, в эти дни на сцене нижегородского театра "Комедия" пройдут показы спектаклей "Бесконечный апрель", "На всякого мудреца довольно простоты", "Прекрасное далёко".

Спектакль "Бесконечный апрель", 16+ (драматическая импровизация)

Автор – Я. Пулинович

Режиссер – Анна Горушкина

Спектакль – это взгляд молодого поколения на историю страны. Главный герой – Вениамин Александрович, Веня, который родился в 1912 году, а умер в 2010-м. Он помнит, как шла экспроприация после Октября, как семья выживала в Ленинградскую блокаду, наблюдает, как родня борется за жизнь в новейшее время. В спектакле молодого режиссера Анны Горушкиной герой-интеллигент созерцает весь ХХ век. Он не участвует в истории, но является ее неотъемлемой частью. Его глазами мы смотрим на жестко меняющийся мир. Как выживет его род и что одержит верх в семье – грубый материализм или трепетное отношение к миру?

В спектакле заняты: Андрей Ильин, Ирина Безрукова, Елена Доронина, Анна Цанг, Полина Галкина, Станислав Соломатин, Наталья Смирнова, Ирина Токмакова.

Продолжительность спектакля: 1 ч. 15 мин. (без антракта)

Дата показа: 7 апреля, 19:00

Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты", 12+ (комедия)

Автор – А.Н. Островский

Режиссер-постановщик – Олег Табаков

Московский Губернский театр представляет возобновленную версию легендарного спектакля Олега Табакова, который с успехом шел в репертуаре "Табакерки" более 15 лет (1997-2014 гг.).

Режиссеры возобновленной версии – Сергей Безруков, Алла Решетникова

Егор Дмитриевич Глумов – молодой дворянин из обедневшей семьи. Он талантлив, умен, образован и чертовски хорош собой, но все эти качества ничего не значат, если нет денег.

Понимая, что честным путем успешную карьеру сделать невозможно, Глумов решается на хитроумную интригу, а каждый свой шаг, каждое событие записывает в дневник. Используя слабости своего влиятельного дядюшки и его окружения, Глумов стремительно приближается к своей цели. Но, окрыленный успехами, он забывает, что и у него есть одна слабость, из-за которой можно в одночасье лишиться всего достигнутого.

В спектакле заняты: Илья Малаков, Анна Снаткина, Сергей Вершинин, Елена Петрова, Григорий Фирсов, Сергей Медведев, Елена Доронина, Наталья Смирнова, Ольга Смирнова, Татьяна Рудова, Сергей Бурлаченко, Василий Шмаков, Кирилл Новышев, Николай Басканчин, Дарья Рябцева, Наталья Карагодина, Елена Цагина, Ирина Токмакова.

Продолжительность спектакля: 3 ч. 30 мин. (с антрактом)

Дата показа: 8 апреля, 19:00

Спектакль "Прекрасное далёко", 12+ (фантазия в двух частях)

Автор – Д. Привалов

Режиссер-постановщик – Павел Артемьев

Есть на свете одно райское место… Нет, это не залитый солнцем пляж с белоснежным песком и пальмами, а уютный деревянный домик в заснеженном лесу. Тихо здесь, хорошо. Здесь можно провести целую вечность, сидя у теплой печки, лакомясь ароматной картошкой с маслом, напевая песни под гитару в компании хороших людей, ставших ангелами.

Здесь нет никаких проблем, болезней, нет времени, нет смерти. И ничего нового, важного уже не случится. Может, это и есть Cвобода? Так почему же все, обитающие в этом райском месте, так мечтают вернуться туда, где идут войны, где плачут, ненавидят, влюбляются и расстаются, – туда, где идет Жизнь?

В спектакле заняты: Антон Богданов, Антон Соколов, Кирилл Новышев, Елена Петрова, Юрий Колганов, Полина Галкина.

Продолжительность спектакля: 3 ч. (с антрактом)

Дата показа: 9 апреля, 19:00