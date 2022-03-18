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Бизнес

Завод ОМК в Выксе получил награды за развитие кадрового потенциала и социальные инвестиции

06 апреля 2022 13:49  [56] Бизнес

Фото: из архива ОМК

Выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) получил награды регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в трех номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, предприятие отметили дипломами второй и третьей степени за развитие кадрового потенциала, формирование здорового образа жизни и вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий.

Отмечается, что экспертная комиссия оценила карьерные возможности сотрудников: программы корпоративного университета по обучению, наставничеству, формированию кадрового резерва, которые позволяют компании обеспечивать действующие производства высококлассными специалистами.

Так, на заводе ОМК работает корпоративный университет, действуют квалификационные курсы, а также программы подготовки лидеров и проекты опережающего обучения. Сотрудники также могут получить высшее или послевузовское образование за счет предприятия.

В 2021 году предприятие направило более 130 млн рублей на обучение и развитие персонала. Кроме того, учитывались и социальные программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья металлургов. На предприятии проходит заводская спартакиада по более чем 30 видам спорта, проводится системная работа по привлечению сотрудников к активному и здоровому образу жизни, сдаче норм ГТО.

Предприятие также вошло в тройку лидеров за вклад в развитие территорий и городской инфраструктуры Выксы. В частности, была отмечена работа завода ОМК по вовлечению сотрудников компании и жителей Выксы в решение проблем округа с помощью грантового конкурса "ОМК-Партнерство" и программы по поддержке социального предпринимательства "Начни свое дело". В 2021 году ОМК направила на спонсорскую и благотворительную помощь в регионах более 1,3 млрд рублей.

По словам управляющего директора выксунского завода ОМК Александра Барыкова, полученные награды в очередной раз подтвердили, что завод движется в верном направлении, применяются лучшие практики.

"ОМК создает комфортную среду как на предприятии, так и в городе. За последние годы компания активно вкладывалась в развитие инфраструктуры: в создание общественных пространств для досуга и отдыха, благоустройство парков, набережных и обновление памятников культурного наследия. Сегодня Выкса по праву входит в десятку самых комфортных для проживания малых городов", – отметил он.

СПРАВКА:

Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится ежегодно с 2000 года. Его основная задача – выявить и поощрить те организации, которые ставят перед собой социальные задачи и добиваются их решения, развивают социальное партнерство. Выксунский завод ОМК неоднократно становился призером регионального этапа конкурса.

В этом году дипломы правительства Нижегородской области вручили 35 организациям, показавшим высокую степень социальной ответственности.

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Теги:
Выкса заводы ОМК
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