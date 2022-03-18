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Бизнес

"Телеком: как всё устроено": Digitalogia 2.0 откроет для школьников мир телекоммуникаций

06 апреля 2022 15:20  [61] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Телеком: как всё устроено": Digitalogia 2.0 откроет для школьников мир телекоммуникаций . Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, "Ростелеком" и детский технопарк "Кванториум" запустили в Нижнем Новгороде образовательный проект Digitalogia 2.0 "Телеком: как всё устроено", который продолжит знакомить школьников с информационными технологиями. В новой серии видеороликов ребята найдут простые ответы на вопросы в сфере телекоммуникаций.

Юные исследователи узнают, где хранятся цифровые данные, откуда в квартирах появляется интернет, куда ведет оптоволоконный кабель и как устраняются технические неполадки. На эти и другие вопросы любознательным школьникам помогут ответить наставники детских технопарков "Кванториум" и специалисты компании "Ростелеком".

Два месяца ребята будут слушать онлайн-лекции, а затем примут участие в викторине.

"Ростелеком" открывает школьникам мир телекоммуникаций. Участвуя в проекте Digitalogia, ребята не только получат ответы на интересующие вопросы, но и увидят технологии в действии. Новые знания о телекоме помогут им ориентироваться в современном мире, а возможно, и определиться с выбором будущей профессии", - сказал вице-президент, директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Евгений Петров.

Руководитель детского технопарка "Кванториум ГАЗ" Юлия Огородникова в свою очередь отметила, что бесплатный образовательный курс Digitalogia с самого начала задумывался “Кванториумом” и “Ростелекомом” как видеопроект, дающий наглядное представление о работе телеком-отрасли. Принять в нем участие могут школьники от 10 до 18 лет из любого региона нашей страны.

Желающие участвовать в проекте должны зарегистрироваться на сайте Digitalogia, изучить курс и ответить на вопросы викторины. Победителей ждут призы от компании "Ростелеком".

Проект Digitalogia реализуется второй год. В прошлом сезоне серия видеороликов была посвящена развитию сотовой связи, технологии 5G, искусственному интеллекту, биометрии и сетевым угрозам.

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Теги:
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