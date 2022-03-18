Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2022 16:59  [0] Евгений Люлин: "Владимир Жириновский - один из ярчайших политиков современности, харизматичная личность"
06 апреля 2022 16:53  [16] Новые кассы дальнего следования открылись на ж/д вокзалах Заволжья и Бора
06 апреля 2022 16:23  [63] Россельхознадзор усилит контроль на птицеводческих предприятиях Нижегородской области
06 апреля 2022 16:16  [74] Ярмарка вузов Нижегородской области пройдет 8-9 апреля
06 апреля 2022 16:00  [78] Расписание электричек изменится на Семёновском и Уренском направлениях с 16 апреля
06 апреля 2022 15:52  [88] Коммунальщики Нижнего Новгорода продолжают работу в рамках месячника по благоустройству
06 апреля 2022 14:56  [131] Депутаты Думы Нижнего Новгорода провели приемы граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
06 апреля 2022 14:24  [142] Мобильный офис по сбору заявок на догазификацию в апреле посетит Семёновский, Городецкий, Володарский и Вачский районы
06 апреля 2022 14:01  [137] Дзержинское предприятие оштрафовали за загрязнение почвы сточными водами
06 апреля 2022 13:25  [222] Здание бывшей дезинфекционной станции снесли в Сормовском районе
Общество

Ярмарка вузов Нижегородской области пройдет 8-9 апреля

06 апреля 2022 16:16  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ярмарка вузов Нижегородской области пройдет 8-9 апреля в "Рекорде". Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Согласно информации, на ярмарке соберутся представители 15 ведущих вузов Нижегородской области.

Абитуриенты и родители смогут пообщаться с представителями университетов и получить необходимую информацию о приемной кампании 2022 года. В пятницу, 8 апреля, информационные стенды вузов будут работать с 12:00 до 18:00.

Также в этот день пройдут мастер-классы по японской и китайской каллиграфии, кружевоплетению, криминалистике, стоматологии, первой медицинской помощи, профессиональному самоопределению, а также по изучению зависимости свойств материала от его структуры. В субботу, 9 апреля, информационные стенды будут работать с 9:00 до 13:00.

Участниками мероприятия станут представители Волжского государственного университета водного транспорта, Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева.

Также на ярмарке будет размещены информационные стенды Выксунского филиала НИТУ "МИСиС", Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, Мининского университета, Нижегородского кампуса Высшей школы экономики, Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, Института пищевых технологий и дизайна – филиала НГИЭУ, Приволжского исследовательского медицинского университета, Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия, а также Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph