Ярмарка вузов Нижегородской области пройдет 8-9 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ярмарка вузов Нижегородской области пройдет 8-9 апреля в "Рекорде". Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Согласно информации, на ярмарке соберутся представители 15 ведущих вузов Нижегородской области.

Абитуриенты и родители смогут пообщаться с представителями университетов и получить необходимую информацию о приемной кампании 2022 года. В пятницу, 8 апреля, информационные стенды вузов будут работать с 12:00 до 18:00.

Также в этот день пройдут мастер-классы по японской и китайской каллиграфии, кружевоплетению, криминалистике, стоматологии, первой медицинской помощи, профессиональному самоопределению, а также по изучению зависимости свойств материала от его структуры. В субботу, 9 апреля, информационные стенды будут работать с 9:00 до 13:00.

Участниками мероприятия станут представители Волжского государственного университета водного транспорта, Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева.

Также на ярмарке будет размещены информационные стенды Выксунского филиала НИТУ "МИСиС", Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, Мининского университета, Нижегородского кампуса Высшей школы экономики, Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, Института пищевых технологий и дизайна – филиала НГИЭУ, Приволжского исследовательского медицинского университета, Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия, а также Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ.