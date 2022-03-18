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Общество

Замгубернатора Андрей Гнеушев провел встречу с инициативной группой экспертного сообщества Нижегородской области

06 апреля 2022 18:43  [25] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замгубернатора Андрей Гнеушев провел встречу с инициативной группой экспертного сообщества Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие социологи Александр Прудник, Роман Голубин, политологи Александр Жмыриков, Андрей Дахин, Эрадж Боев, Евгений Семенов, а также политические обозреватели Александр Резонтов и Андрей Вовк.

По словам Андрея Гнеушева, правительство хочет активнее привлекать гражданское общество к участию в принятии решений, а нижегородские эксперты готовы оказать помощь в формировании объективной и конструктивной общественной повестки.

По итогам встречи замгубернатора и инициативная группа приняли решение о начале систематической информационно-аналитической работы с целью помощи обществу в оценке актуальных социально-политических процессов.

Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, координатор группа экспертов Евгений Семенов отметил, что нижегородские эксперты проведут комплексную работу в формате исследований, а также будут организовывать конференции и круглые столы, с комментированием тех или иных процессов в массмедиа.

По его мнению, результатом этой работы станет снижение уровня общественного напряжения и преодоление растерянности в отдельных общественных группах, нередко вызванное внешним информационно-психологическим воздействием.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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