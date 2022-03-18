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Общество

Владимир Путин объявил благодарность руководителю универсального офиса "Росгосстраха" в Балахне Зинаиде Бочковой

07 апреля 2022 08:50  [54] Общество

Фото: пресс-служба компании

Руководитель офиса "Балахнинский" Нижегородского филиала компании "Росгосстрах" Зинаида Бочкова удостоена благодарности Президента России Владимира Путина за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее Распоряжение №92-рп Владимир Путин подписал 1 апреля 2022 года. 

Зинаида Ивановна Бочкова – ветеран "Росгосстраха", она работает в компании больше 50 лет. За это время прошла путь от агента инспекции Госстраха до руководителя офиса, который неизменно входит в число лучших подразделений филиала в Нижегородской области. Особое внимание команда офиса "Балахнинский" уделяет страхованию имущества жителей региона. Доля этого вида страхования в портфеле офиса составляет более 60%. Системная работа с населением, подомовые и поквартирные обходы, взаимодействие с пожарными и охранными структурами города и района, сельскими администрациями и председателями садовых товариществ позволяют офису ежегодно увеличивать количество застрахованных домов и квартир. Сейчас под защитой "Росгосстраха" в Балахнинском районе находится более 13 тыс. домов, дач и других объектов недвижимости. Сумма ответственности компании по ним превышает 4,6 млрд рублей. 

Генеральный директор "Росгосстраха" Геннадий Гальперин направил поздравление Зинаиде Бочковой с заслуженной наградой и пожелал благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании "Росгосстрах". 

"Зинаида Бочкова входит в "золотой фонд" сотрудников нашей компании, она удостоена многих наград и грамот от руководства компании. Результаты ее многолетнего, добросовестного труда отмечены и региональными наградами. Зинаида Ивановна была поощрена благодарственным письмом правительства Нижегородской области, памятным знаком "За вклад в повышение конкурентоспособности предприятия", — говорит директор филиала "Росгосстраха" в Нижегородской области Вера Ранчинская. — Зинаида Ивановна никогда не останавливается на достигнутом, всегда с большим интересом изучает новые продукты и технологии, чтобы обучить сотрудников офиса и внедрить эти знания в ежедневную деятельность. Ее трудовой путь является примером для всех сотрудников, которым она передает свои знания и опыт. Коллектив нашего филиала поздравляет ее с высокой оценкой профессиональных заслуг и желает успехов в работе и крепкого здоровья". 

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Теги:
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