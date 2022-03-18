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Бизнес

Председатель правления "Автодор" Вячеслав Петушенко доложил зампреду правительства РФ Юрию Борисову о строительстве М-12

07 апреля 2022 10:05  [116] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Председатель правления "Автодор" Вячеслав Петушенко доложил зампреду правительства РФ Юрию Борисову о строительстве М-12. Об этом сообщает пресс-служба компании "Автодор".

Согласно информации, Юрий Борисов посетил стенд Госкомпании "Автодор" на XVII Всероссийской форуме-выставке "ГОСZAКАЗ".

Как рассказал Вячеслав Петушенко, "Автодор" уже через 2 года создаст скоростную автомобильную связь между Москвой Екатеринбургом через Казань, построив еще одну дорогу — М-12. От Москвы до Казани — 823 км, от Дюртюли до Ачита — 275 км. Общая протяженность маршрута с учетом существующих дорог составит 1600 км. Путь по нему займет двое суток.

В настоящее время без учета пробок он занимает не менее 32 часов.

Также председатель правления Госкомпании и зампред правительства РФ обсудили вопросы импортозамещения, в том числе дорожно-строительной техники. Глава Госкомпании отметил, что в этом году проблем с иностранным оборудованием не будет, но в будущем необходимо развивать отечественное производство в этой сфере. Госкомпания уже обсуждает это с Минпромторгом, российскими производителями и дорожными компаниями.

Кроме того, Вячеслав Петушенко рассказал, что "Автодор" является эмитентом транспондеров и прорабатывает вопрос российского производства. В настоящее время обсуждается несколько возможных вариантов сотрудничества с российским компаниями в области микроэлектроники.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

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Теги:
автодор м-12
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