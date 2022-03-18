Процедура банкротства физических лиц

Материальное положение каждого человека обычно подвержено различного рода изменениям - как благоприятным, так и неблагоприятным. В крайних случаях, в результате таких неблагоприятных событий, как болезнь или потеря работы, оказывается, что оплата финансовых обязательств (в том числе, например, кредитов) становится невозможной, так как у должника нет для этого достаточных средств. Начинается процедура банкротства.

Объявление о банкротстве потребителя - объявление о неплатежеспособности

Банкротство объявляется в отношении должника, ставшего неплатежеспособным, т. е. утратившего способность исполнять причитающиеся ему денежные обязательства.

Институт потребительского банкротства регулировался в разделе V части третьей Закона о банкротстве как отдельная, упрощенная процедура списания долгов в сочетании с обязательством должника погасить хотя бы часть своих обязательств, касающихся, вообще говоря, сферы, находящейся за пределами данной сферы. деловой активности.

Объявление о банкротстве потребителя - предмет банкротства

Потребительское банкротство может быть объявлено только в отношении должников, являющихся физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность (так называемых потребителей). Закон о банкротстве негативно определяет субъективную сферу банкротства потребителей, утверждая, что оно не распространяется на:

предприниматели;

общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, не ведущие предпринимательской деятельности;

личные партнеры коммерческих обществ, которые несут ответственность по обязательствам общества, не ограничиваясь всем своим имуществом;

партнеры компании-партнера.

Банкротство гражданского товарищества - можно ли объявить?

В отношении вышеуказанных лиц возможно объявление банкротства в обычном порядке в соответствии с положениями раздела II раздела I части первой Закона о банкротстве.

Однако объявление о банкротстве потребителя может иметь место в отношении физического лица, которое:

была предпринимателем - после того, как она прекратила вести свой бизнес (это также относится к лицу, которое фактически занималось бизнесом, даже если оно не выполнило обязательство сообщать о нем в соответствующем реестре);

перестал быть участником коммерческого товарищества.

С другой стороны, в отношении физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, суд может в порядке исключения принять решение о применении процедуры банкротства в обычном порядке, если это оправдано значительным размером активов должника, большим числом кредиторов или иными обоснованными обстоятельствами. ожидания в отношении повышенной сложности разбирательства.

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