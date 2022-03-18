Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Новости партнеров

Процедура банкротства физических лиц

07 апреля 2022 10:58  [52]

Материальное положение каждого человека обычно подвержено различного рода изменениям - как благоприятным, так и неблагоприятным. В крайних случаях, в результате таких неблагоприятных событий, как болезнь или потеря работы, оказывается, что оплата финансовых обязательств (в том числе, например, кредитов) становится невозможной, так как у должника нет для этого достаточных средств. Начинается процедура банкротства.

Объявление о банкротстве потребителя - объявление о неплатежеспособности

Банкротство объявляется в отношении должника, ставшего неплатежеспособным, т. е. утратившего способность исполнять причитающиеся ему денежные обязательства.

Институт потребительского банкротства регулировался в разделе V части третьей Закона о банкротстве как отдельная, упрощенная процедура списания долгов в сочетании с обязательством должника погасить хотя бы часть своих обязательств, касающихся, вообще говоря, сферы, находящейся за пределами данной сферы. деловой активности.

Объявление о банкротстве потребителя - предмет банкротства

Потребительское банкротство может быть объявлено только в отношении должников, являющихся физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность (так называемых потребителей). Закон о банкротстве негативно определяет субъективную сферу банкротства потребителей, утверждая, что оно не распространяется на:

  • предприниматели;
  • общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, не ведущие предпринимательской деятельности;
  • личные партнеры коммерческих обществ, которые несут ответственность по обязательствам общества, не ограничиваясь всем своим имуществом;
  • партнеры компании-партнера.

Банкротство гражданского товарищества - можно ли объявить?

В отношении вышеуказанных лиц возможно объявление банкротства в обычном порядке в соответствии с положениями раздела II раздела I части первой Закона о банкротстве.

Однако объявление о банкротстве потребителя может иметь место в отношении физического лица, которое:

  • была предпринимателем - после того, как она прекратила вести свой бизнес (это также относится к лицу, которое фактически занималось бизнесом, даже если оно не выполнило обязательство сообщать о нем в соответствующем реестре);
  • перестал быть участником коммерческого товарищества.

С другой стороны, в отношении физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, суд может в порядке исключения принять решение о применении процедуры банкротства в обычном порядке, если это оправдано значительным размером активов должника, большим числом кредиторов или иными обоснованными обстоятельствами. ожидания в отношении повышенной сложности разбирательства.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph