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Бизнес

"ТНС энерго НН" напоминает о необходимости оплатить электроэнергию за март до 10 апреля

07 апреля 2022 11:46  [98] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"ТНС энерго НН" напоминает о необходимости оплатить электроэнергию за март до 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, единый срок оплаты квитанций за коммунальные услуги регламентирован законодательством, а именно – пунктом 66 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 28.12.2021).

Для оплаты за электроэнергию определена дата – до 10 числа месяца, следующего за истекшим.

Чтобы получить квитанцию максимально быстро и не ждать, пока почтальон принесет бумажный счет, подключите бесплатную услугу "Электронная квитанция". Платежный документ за электроэнергию будет приходить на электронную почту без сложной логистики, а значит – оперативно, сразу в день формирования квитанции.

Оплатить счет можно так же просто, воспользовавшись современными дистанционными сервисами:

  • На официальном сайте гарантирующего поставщика nn.tns-e.ru можно осуществить оплату без предварительной регистрации, используя банковскую карту. Зарегистрированные пользователи могут сделать это в "Личном кабинете".
  • С помощью мобильного приложения "ТНС энерго" для iOS или Android. На сайте nn.tns-e.ru в разделе "Установить мобильное приложение" размещены ссылки на скачивание и пошаговая инструкция, которая поможет зарегистрироваться и расскажет, как пользоваться приложением.
  • Ещё один быстрый и удобный способ оплаты – онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров, а также система "Автоплатеж" от Сбербанка.

Клиенты, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут без комиссии совершить платеж через кассы в отделениях Почты России, в терминалах самообслуживания "ТНС энерго НН", терминалах и кассах Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов. Если вы оплачиваете электроэнергию в кассах партнёров "ТНС энерго НН" просто назовите номер своего лицевого счета специалисту. Сумма к оплате будет определена автоматически.

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Теги:
ТНС Энерго
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