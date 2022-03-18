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"ТНС энерго НН" напоминает о необходимости оплатить электроэнергию за март до 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, единый срок оплаты квитанций за коммунальные услуги регламентирован законодательством, а именно – пунктом 66 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 28.12.2021).
Для оплаты за электроэнергию определена дата – до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
Чтобы получить квитанцию максимально быстро и не ждать, пока почтальон принесет бумажный счет, подключите бесплатную услугу "Электронная квитанция". Платежный документ за электроэнергию будет приходить на электронную почту без сложной логистики, а значит – оперативно, сразу в день формирования квитанции.
Оплатить счет можно так же просто, воспользовавшись современными дистанционными сервисами:
Клиенты, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут без комиссии совершить платеж через кассы в отделениях Почты России, в терминалах самообслуживания "ТНС энерго НН", терминалах и кассах Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов. Если вы оплачиваете электроэнергию в кассах партнёров "ТНС энерго НН" просто назовите номер своего лицевого счета специалисту. Сумма к оплате будет определена автоматически.
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