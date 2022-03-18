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Оператор билайн увеличил 4G сеть в десятках жилых комплексов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в Нижегородской области. Количество базовых станций, обеспечивающих клиентов мобильным интернетом и голосовой связью, за 4 года увеличилось в 2 раза. Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. Клиенты компании могут оставаться на связи с близкими людьми и использовать удобный способ общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, использовать голосовую связь и другие форматы, помогающие чувствовать родственников и друзей рядом.
В 2021 году оператор строил и модернизировал станции сотовой связи на всей территории региона, а также развивал имеющуюся инфраструктуру, что позволяет компании сегодня предоставлять надежную голосовую связь и стабильный интернет для еще большего числа нижегородцев.
Особое внимание билайн уделяет развитию качества связи в крупных жилых районах, комплексах и новостройках, которые активно появляются в Нижнем Новгороде. Например, в 2021 году оператор улучшил параметры сети в жилых комплексах "Анкудиновка", "Корабли", "Маленькая страна", "Новая Кузнечиха", "Печерская гряда", "Союзный" и др., благодаря чему жители могут не только слышать голос близких, но и видеть их эмоции, разговаривая по видеосвязи.
Важно, что оператор усиливает свое присутствие и в других городах и населенных пунктах области – Арзамас, Балахна, Богородск, Бор, Выкса, Городец, Дзержинск, Заволжье, Кстово, Кулебаки, Саров, Семенов, Сергач, Сокольское и т.д. Люди, проживающие здесь, также могут пользоваться самыми востребованными онлайн-сервисами и получать необходимую информацию "здесь и сейчас".
При этом билайн развивает сеть и на социальных объектах и общественных территориях области – торговых и бизнес-центрах, автовокзалах, учебных заведениях, медицинских учреждениях. Так, за 2021 год оператор улучшил качество связи в торговых центрах Нижнего Новгорода "Индиго Life" и "Март", а также в торговых комплексах Арзамаса "Строгановский" и "Метро".
Оператору важно не только постоянно строить новые базовые станции, но и максимально эффективно использовать ресурсы уже существующей инфраструктуры. Прошлой осенью билайн провел в области рефарминг сети LTE 1800, расширив пропускную способность сети в 1,5 раза.
Все проведенные технические работы позволили компании в 2021 году на 20% повысить скорости интернета в области для удобства жителей. И абоненты ощутили эти изменения: рост трафика год к году составил почти 36%.
Павел Шаркунов, директор Нижегородского отделения билайн:
"Сложно представить современную жизнь без сотовой связи. С ее помощью можно в любой момент почувствовать, что близкие рядом, а также удаленно решать многие бытовые вопросы, например, оплачивать счета онлайн, сохраняя время для других вещей. Поэтому мы стремимся предоставлять качественный сервис, чтобы наши абоненты были на связи дома, в дороге и на работе, и всегда могли ответить на важный звонок".
билайн дает возможность жителям Нижегородской области убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети билайн на тариф "Близкие люди 2" до 15 мая, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи*. Тариф "Близкие люди-2" дает возможность подключить один дополнительный номер билайн к своему тарифу**, тем самым поделиться с близким человеком приобретенными гигабайтами мобильного интернета, а также иметь возможность безлимитно звонить друг другу и писать SMS, не тратя пакеты включенных в тариф услуг. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.
* с 1.04.22 по 15.05.22 при расторжении абонентского договора в течении 7 дней с даты заключения, на ТП Близкие люди 2 в ряде городов, можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз.
** услуга платная.
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