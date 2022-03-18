Характеристики геотекстиля

Геотекстиль является практичным и универсальным материалом широкого спектра действия. Среди самых распространенных отраслей стоит отметить мебельную и строительную, сельское хозяйство, ландшафтный современный дизайн, организация дренажа. Высокие эксплуатационные свойства обеспечены внедрением производственных современных технологий.

Особенности применения

Намереваясь купить геотекстиль, следует детальнее разобраться с особенностями его эксплуатации. Он хорошо себя зарекомендовал в строительстве домов, начиная фундаментом и заканчивая кровлей. С его участием создаются полосы взлетно-посадочного типа, дороги, всевозможные подземные коммуникации. В направлении геотехники это:

мелиорация;

процесс по эрозии почв;

подготовка дренажа разной сложности.

Если говорить о медицине, из описываемого материала создаются гигиенические принадлежности, спецодежда одноразового действия. Геотекстиль незаменим в производстве упаковочных материалов.

Особенности

Продукт структурно представляет собой технически прочное полотно с высокой влагонепроницаемостью. В процессе производства применяются синтетические компоненты, плотно между собой переплетающиеся. Сырьевой базой выступают такие элементы:

полиэфиры;

полипропилен;

полиамиды;

полиэстер.

В некоторых случаях дополнительно применяются волокна, соединяющиеся с хлопком и вискозой, натуральной шерстью, а также стекловолокно.

Геотекстиль строительного типа проявляет на практике резистентность в отношении повышенных нагрузок, крепость, стойкость к повышенной влажности и механическим нагрузкам. Отмечены и оптимальные армирующие свойства, устойчивость к регулярному действию УФ-лучей. Благодаря таким уникальным особенностям материал используется в качестве надежного фильтра, через который без труда проходит вода, но задерживаются сегменты песка, мелкого грунта.

Из главных технических характеристик:

стойкость к температурному диапазону от -60 до +110 градусов;

показатель прочности в пределах 600 Н;

полная экологическая безопасность, отсутствие каких-либо токсичных выделений;

не происходит органическое естественное разложение;

отсутствие появления плесени, любых патогенных микроорганизмов;

стойкость к химическому действию, термоокислению.

Исходя из производственных особенностей геотекстиль разделяется на нетканый и тканый. Существует специальный дорожный вид для укрепления грунтовых насыпей, создания ландшафтных объектов.

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