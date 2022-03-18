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Общество

Нижегородские образовательные организации могут стать партнёрами проекта "Цифровые профессии" в 2022 году

07 апреля 2022 14:55  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские образовательные организации пригласили принять участие в отборе для проекта "Цифровые профессии" 2022 года. О начале конкурса сообщили в Минцифры России.

Отбор организаций-участников будет проводиться "Университетом Национальной технологической инициативы 2035" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

Как рассказал и.о. министра информтехнологий и связи Нижегородской области Алексей Москвин, переподготовка кадров для IT-отрасли является приоритетной задачей для региона. Для участия в проекте "Цифровые профессии" отбираются только лучшие образовательные организации, готовящие IT-специалистов. Чтобы пройти отбор, учебное заведение должно числиться в рейтинге крупнейших EdTech-компаний России или в рейтинге Высшей школы экономики по подготовке IT-специалистов, а также соответствовать ряду других критериев.

Так, например, от Нижнего Новгорода в проекте регулярно учувствует НИУ ВШЭ.

Подать заявку для участия в программе "Цифровые профессии"образовательные организации могут на сайте profidigital.ru.

Ожидается, что в 2022 году обучение в рамках проекта смогут пройти более 57 тысяч человек со всех регионов России. Так, допобразование в ИТ-сфере смогут получить граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального, а также студенты вузов и колледжей. Подать заявку на участие можгно на портале Госуслуг. Причём от 50% до 100% стоимости обучения будет компенсировано государством.

Проект "Цифровые профессии" реализуется с 2021 года. В прошлом году на курсы дополнительного ИТ-образования с государственным софинансированием поступило более 25 тыс. человек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".

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Теги:
IT Нацпроект Образование
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