Аварийность на сетях водоснабжения Нижегородского водоканала снизилась почти на 30% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аварийность на сетях водоснабжения Нижегородского водоканала снизилась почти на 30% в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, такое значительное снижение аварийности стало результатом планомерной работы компании.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число инцидентов на сетях водоснабжения снизилось на 28,4%. Показатели улучшились и в сравнении с 2020 годом. Помимо этого сократилось и количество повторных утечек, то есть инцидентов на тех участках водопровода, куда бригады ранее вынуждены были выезжать по несколько раз в год.

По словам начальника Центральной диспетчерской службы АО "Нижегородский водоканал" Александра Ширяева, данные по аварийности в январе и феврале – самые низкие за последние годы.

"Большую роль в этом сыграла, в том числе, работа по отладке режимов давления в сети и работы насосных станций, которая проводилась по всему городу", - сказал он.

Отмечается также, что силами Нижегородского водоканала было устранено 40 повреждений на сетях сторонних организаций.

Что касается сетей водоотведения, то в январе – марте аварийность уменьшилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 9% по сравнению с 2021. Повторных повреждений за три месяца этого года не было.

По сравнению с прошлым годом незначительно, но сократилось и число засоров благодаря тому, что все больше нижегородцев начинают правильно пользоваться канализационными сетями и не смывают в унитаз сыпучий строительный мусор, тряпки, синтетические спиртовые салфетки, маски, наполнитель для туалетов домашних питомцев и средства личной гигиены.