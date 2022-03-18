Аналоги европейской станочной оснастки

Санкции западных стран нанесли тяжелый удар по всей экономике России, в том числе и по производственному сектору. Помимо удорожания металлопроката, рынок пострадал от закрытия границ, ухода ряда иностранных компаний и невозможности поставки продукции европейских и американских брендов.

Как рассказывают сотрудники московской компании MCTOOL, занимающейся поставками станочной оснастки и металлорежущего инструмента на российские предприятия, на большинстве отечественных промышленных предприятий установлены станки иностранного производства. В обычное время покупка инструмента и оснастки для фрезерных и токарных станков не вызывала проблем: на российском рынке работает множество дилеров известных компаний таких, как Pagnoni, Cerin, Kintek, Mahr, Nikko Tools. В условиях санкций поставка инструмента из Европы, США и Японии ухудшилась: даже у официальных дилеров нет на складах нужной продукции, а когда будет и будет ли вообще неизвестно.

В таких условиях предприятиям, работающим на металлообрабатывающих станках, приходится искать аналоги европейской станочной оснастки. В Китае, на Тайване, в Израиле и Корее есть надежные производители, чья технологическая и инструментальная оснастка подходит для работы на американских и европейских станках.

Представители MCTOOL назвали проверенные бренды с мировой репутацией:

Evermore. Тайваньская компания, выпускающая оснастку для токарных станков (оправки, цанги, цанговые патроны, штревели, переходные втулки, сверлильные патроны, головки, контрольные оправки).

Taiki. Производитель из Тайваня, который изготавливает кулачки для токарных патронов, а также приспособления для расточки кулачков.

Auto Strong. Еще один тайваньский бренд, который специализируется на производстве оснастки для токарных станков с ЧПУ, в частности, токарных патронов и кулачков.

Enituice. Бренд с Тайваня, занимающийся выпуском втулок, цанг шпинделя и контршпинделя.

SYIC. Тайваньский производитель оснастки, в частности цанг для метчиков.

ANN WAY. Тайваньский изготовитель режущего инструмента, фрезерных и цанговых патронов, инструмента для тестирования станков.

LI-HSUN. Китайская компания по производству вращающихся и невращающихся центров, инструмента для заточки сверл.

Echain. Тайваньский производитель металлорежущего инструмента (державки, фрезы, центровки, сменные пластины, резцы).

TaeguTec. Корейский бренд металлорежущего инструмента (резцы, режущие пластины, расточные головки, антивибрационные державки, сверла).

Эти бренды поставляют качественную станочную оснастку и режущий инструмент, следят за инновациями в сфере и дают гарантии на свою продукцию.

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