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Аналоги европейской станочной оснастки

07 апреля 2022 15:04  [83]

Санкции западных стран нанесли тяжелый удар по всей экономике России, в том числе и по производственному сектору. Помимо удорожания металлопроката, рынок пострадал от закрытия границ, ухода ряда иностранных компаний и невозможности поставки продукции европейских и американских брендов.

Как рассказывают сотрудники московской компании MCTOOL, занимающейся поставками станочной оснастки и металлорежущего инструмента на российские предприятия, на большинстве отечественных промышленных предприятий установлены станки иностранного производства. В обычное время покупка инструмента и оснастки для фрезерных и токарных станков не вызывала проблем: на российском рынке работает множество дилеров известных компаний таких, как Pagnoni, Cerin, Kintek, Mahr, Nikko Tools. В условиях санкций поставка инструмента из Европы, США и Японии ухудшилась: даже у официальных дилеров нет на складах нужной продукции, а когда будет и будет ли вообще неизвестно.

В таких условиях предприятиям, работающим на металлообрабатывающих станках, приходится искать аналоги европейской станочной оснастки. В Китае, на Тайване, в Израиле и Корее есть надежные производители, чья технологическая и инструментальная оснастка подходит для работы на американских и европейских станках.

Представители MCTOOL назвали проверенные бренды с мировой репутацией:

  • Evermore. Тайваньская компания, выпускающая оснастку для токарных станков (оправки, цанги, цанговые патроны, штревели, переходные втулки, сверлильные патроны, головки, контрольные оправки).
  • Taiki. Производитель из Тайваня, который изготавливает кулачки для токарных патронов, а также приспособления для расточки кулачков.
  • Auto Strong. Еще один тайваньский бренд, который специализируется на производстве оснастки для токарных станков с ЧПУ, в частности, токарных патронов и кулачков.
  • Enituice. Бренд с Тайваня, занимающийся выпуском втулок, цанг шпинделя и контршпинделя.
  • SYIC. Тайваньский производитель оснастки, в частности цанг для метчиков.
  • ANN WAY. Тайваньский изготовитель режущего инструмента, фрезерных и цанговых патронов, инструмента для тестирования станков.
  • LI-HSUN. Китайская компания по производству вращающихся и невращающихся центров, инструмента для заточки сверл.
  • Echain. Тайваньский производитель металлорежущего инструмента (державки, фрезы, центровки, сменные пластины, резцы).
  • TaeguTec. Корейский бренд металлорежущего инструмента (резцы, режущие пластины, расточные головки, антивибрационные державки, сверла).

Эти бренды поставляют качественную станочную оснастку и режущий инструмент, следят за инновациями в сфере и дают гарантии на свою продукцию.

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