Санкции западных стран нанесли тяжелый удар по всей экономике России, в том числе и по производственному сектору. Помимо удорожания металлопроката, рынок пострадал от закрытия границ, ухода ряда иностранных компаний и невозможности поставки продукции европейских и американских брендов.
Как рассказывают сотрудники московской компании MCTOOL, занимающейся поставками станочной оснастки и металлорежущего инструмента на российские предприятия, на большинстве отечественных промышленных предприятий установлены станки иностранного производства. В обычное время покупка инструмента и оснастки для фрезерных и токарных станков не вызывала проблем: на российском рынке работает множество дилеров известных компаний таких, как Pagnoni, Cerin, Kintek, Mahr, Nikko Tools. В условиях санкций поставка инструмента из Европы, США и Японии ухудшилась: даже у официальных дилеров нет на складах нужной продукции, а когда будет и будет ли вообще неизвестно.
В таких условиях предприятиям, работающим на металлообрабатывающих станках, приходится искать аналоги европейской станочной оснастки. В Китае, на Тайване, в Израиле и Корее есть надежные производители, чья технологическая и инструментальная оснастка подходит для работы на американских и европейских станках.
Представители MCTOOL назвали проверенные бренды с мировой репутацией:
Эти бренды поставляют качественную станочную оснастку и режущий инструмент, следят за инновациями в сфере и дают гарантии на свою продукцию.*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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