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Бизнес

Стратегию развития промтуризма Нижегородской области признали лучшей в стране для продвижения региональных брендов

07 апреля 2022 15:44  [50] Бизнес

Фото: министерство экономического развития и промышленности Калужской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Стратегию развития промтуризма Нижегородской области признали лучшей в стране для продвижения региональных брендов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, на финале Всероссийского акселератора в Калуге нижегородская делегация под председательством замгубернатора Андрея Саносяна представила стратегию по развитию промышленного туризма в регионе, которая была признана лучшей в продвижении региональных брендов.

Представленные материалы оценивал экспертный совет, в состав которого вошли генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

Стратегия развития промтуризма Нижегородской области была разработана региональным департаментом развития туризма и НХП совместно с представителями органов власти, турбизнеса и более 10 промышленных предприятий, среди которых "Группа ГАЗ" и Выксунский металлургический завод.

По словам Андрея Саносяна, в Нижегородской области около 750 промышленных предприятий, из которых примерно 50 компаний занимаются промышленным туризмом, который не только увеливает туристический поток, но и помогает заинтересовать детей производством и способствуют воспитанию новых кадров.

В ходе работы над стратегией был сформированы цели и задачи, основные индикаторы дальнейшего развития сегмента промтуризма до 2025 года.

Как рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергей Яковлев, был разработан возможный маршрут по промпредприятиям Нижегородской области, включающий в себя 15 муниципалитетов. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует развивать промышленный туризм при экспертной поддержке АСИ.

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Теги:
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