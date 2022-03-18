Олег Лавричев: "Знания, мудрость и жизненный опыт ветеранов сегодня, как никогда, важны для патриотического воспитания молодежи" Общество

Олег Лавричев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию со дня основания Приокской районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Приветствуя собравшихся, Олег Лавричев отметил, что со многими из приокского актива ветеранов знаком лично и помнит, как создавался районный совет, руководителем которого был участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Нижнего Новгорода Петр Иноземцев. Также председатель городской Думы поблагодарил организацию за вклад в сохранение культурно-исторических традиций Приокского района и патриотическое воспитание молодежи.

"Знания, мудрость и богатейший жизненный опыт ветеранов сегодня, как никогда, важны! Благодаря живому общению со старшим поколением дети учатся быть внимательнее и добрее к окружающим, любить и уважать историю родного края, гордиться своей страной, героями Отечества, понимать, как важно в жизни быть чуткими и отзывчивыми к чужой беде и помогать людям", - сказал Олег Лавричев.

Поздравив ветеранов с юбилеем организации, спикер городской Думы вручил медаль "За активную военно-патриотическую работу" заместителю председателя районного совета ветеранов по патриотической работе Геннадию Крутову и члену президиума совета Михаилу Казакову. Главу ветеранской организации НИИ радиотехники Марию Лидову наградили медалью "За верность ветеранскому движению". Руководитель Клуба ветеранов Приокского района Валентин Ефимычев получил свидетельство о занесении в Книгу Почета Нижнего Новгорода.

В ходе мероприятия председатель районного совета ветеранов Оксана Власова рассказала о работе общественной организации. 27 наиболее отличившихся представителей сообщества наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации Приокского района, городского совета ветеранов, а также депутатов городской Думы Нижнего Новгорода и Законодательного Собрания Нижегородской области.

СПРАВКА:

Приокская районная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов включает 20 первичных организаций. В составе совета 5007 ветеранов, среди которых 28 участников Великой Отечественной войны, 212 тружеников тыла, 18 Почетных ветеранов Нижнего Новгорода и 15 Заслуженных ветеранов Нижегородской области. Два участника организации являются Почетными гражданами Нижнего Новгорода.