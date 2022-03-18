Металлическая мебель для бизнеса, которую предлагает ЗМК Нижний Новгород пользуется огромной популярностью. Компания занимается производством складского оборудования и считается одной из самых старых на территории Поволжья.
Мы – компания, которая дорожит своей репутацией и своими клиентами. За долгое время работы у нас получилось обзавестись постоянными клиентами и зарекомендовать себя с хорошей стороны.
На первых порах наша компания была небольшой фирмой, которая не могла брать сложные заказы. Но с годами нам удалось расшириться и дорасти по компании федерального значения, с которой сотрудничают не только на территории Поволжья. К нам обращаются за помощью клиенты с разных регионов и советуют нас своим друзьям и знакомым.
Что касается качества продукции, то мы следим за тем, чтобы все изделия были качественными. Наши специалисты отлично знакомы с технологией. Проверка ведется на разных этапах производства и если обнаруживается брак, то его тут же снимают и не пускают в продажу.
Компания "ЗМК" - это фирма, которой доверяют многие. И это не только частные покупатели, но и крупные автоконцерны, а также крупные промышленные заводы и различные организации, которые ведут свою деятельность по всей территории нашей страны.
Только у нас наши клиенты могут купить металлическую мебель, а также оборудование по доступной цене. Если закупка будет осуществляться оптом, то мы готовы предложить индивидуальные условия сотрудничества.
Большая часть товаров есть на наших складах и клиенту не придется ждать, пока товар будет доставлен ему. Стоит отметить, что склады расположены почти в 30-ти городах нашей страны. Ассортимент продукции регулярно обновляется и не составит труда найти то, что необходимо в данный момент.
Относительно недавно мы заключили контракты с европейской стороной и открыли собственное производство на территории Европы.
Почему именно мы?
Сотрудничество с нашей компанией имеет ряд преимуществ. Мы не будем перечислять все и обратим внимание на основные. К ним можно отнести:
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