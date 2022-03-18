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ЗМК Нижний Новгород

07 апреля 2022 17:50  [61]

Металлическая мебель для бизнеса, которую предлагает ЗМК Нижний Новгород пользуется огромной популярностью. Компания занимается производством складского оборудования и считается одной из самых старых на территории Поволжья.

Мы – компания, которая дорожит своей репутацией и своими клиентами. За долгое время работы у нас получилось обзавестись постоянными клиентами и зарекомендовать себя с хорошей стороны.

На первых порах наша компания была небольшой фирмой, которая не могла брать сложные заказы. Но с годами нам удалось расшириться и дорасти по компании федерального значения, с которой сотрудничают не только на территории Поволжья. К нам обращаются за помощью клиенты с разных регионов и советуют нас своим друзьям и знакомым.

Что касается качества продукции, то мы следим за тем, чтобы все изделия были качественными. Наши специалисты отлично знакомы с технологией. Проверка ведется на разных этапах производства и если обнаруживается брак, то его тут же снимают и не пускают в продажу.

Компания "ЗМК" - это фирма, которой доверяют многие. И это не только частные покупатели, но и крупные автоконцерны, а также крупные промышленные заводы и различные организации, которые ведут свою деятельность по всей территории нашей страны.

Только у нас наши клиенты могут купить металлическую мебель, а также оборудование по доступной цене. Если закупка будет осуществляться оптом, то мы готовы предложить индивидуальные условия сотрудничества.

Большая часть товаров есть на наших складах и клиенту не придется ждать, пока товар будет доставлен ему. Стоит отметить, что склады расположены почти в 30-ти городах нашей страны. Ассортимент продукции регулярно обновляется и не составит труда найти то, что необходимо в данный момент.

Относительно недавно мы заключили контракты с европейской стороной и открыли собственное производство на территории Европы.

Почему именно мы?

Сотрудничество с нашей компанией имеет ряд преимуществ. Мы не будем перечислять все и обратим внимание на основные. К ним можно отнести:

  1. У нас работают высококлассные специалисты, которые прекрасно понимают, что от них требуется. Каждый клиент может связаться с нашим менеджером и проконсультироваться по разным вопросам.
  2. На продукцию, которая была куплена у нас, мы даем гарантийный талон, который действителен на протяжение 5-ти лет.
  3. Есть доставка. Клиент получает готовую продукцию и ему не нужно думать, где найти транспорт, который сможет покупку доставить до места.
  4. Наши специалисты приедут на объект и проведут все замеры. Согласно им и будет производиться оборудование.

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