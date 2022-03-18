Школа вокала

Умение красиво петь свои песни привлекает многих. Для того, чтобы профессионально освоить вокал, важно пройти хорошую школу вокала и начать ходить на занятия. Многим хочется не только уметь петь, но и выступать на вокальных конкурсах и петь на сцене, а некоторые планируют достичь успеха в вокальной карьере на эстраде. Школа вокала Фабрика предлагает самые лучшие условия по обучению эстрадно-джазовому вокалу, рок-вокалу, фортепиано, гитаре по уникальной методике преподавания которая гарантирует результат обучения вокалу.

В Школе вокала работают опытные и знающие преподаватели, мастерство которых потрясает на первом пробном уроке, они научат управлять своим дыханием при пении, позволят ощутить истинную силу своего голоса, помогут освоить различные сценические техники пения. Хотите попробовать? Просто запишитесь на первый бесплатный урок вокала! На нем вы попробуете много разных упражнений, исполните любимые треки, и пообщаетесь с педагогами.

В школе вокала Фабрика обучают музыке как в группах так и индивидуально. Те, кто намерены достичь высот в вокале, могут усовершенствовать свои навыки и освоить исполнение более сложных композиций могут участвовать в школьных концертах. На занятиях вокалом можно также освоить искусство написания песен, выполнения импровизаций, осуществить запись песен.

В студии вокала Доступны различные направления обучения. Среди них эстрадное исполнения, классика, рок, джаз. Можно освоить народный вокал, а также экстрим-вокал.

Здесь работают опытные педагоги, что ученики занимаются в комфортных и оборудованных классах. В школе вокала Фабрика занятия с учениками происходят на основе авторских программ. Здесь активно используется индивидуальный подход к каждому ученику и развитие его голоса.

Обучают академическому, оперному, эстрадному, джазовому, экстрим, рок вокалу, имеются курсы для детей, подростков и начинающих.

Школа вокала Фабрика имеет много положительных отзывов, проводит мастер-классы и пробное занятия

Купив абонемент на каждый из этих курсов вокала ученик на индивидуальном занятии сможет научиться следующему:

1. Проверяется наличие музыкального слуха и тембр голоса, строение голосового аппарата

2. Выполняется работа над тем, чтобы правильно поставить и раскрыть дыхание при пении.

3. Оказывается помощь в выборе наиболее подходящего стиля исполнения, звукоизвлечение.

4.Учат, как правильно работать с микрофоном, что такое артикуляция и правильное

звучание, чувство ритма

5. Выполняется постановка голоса, работа с зажимами

6. Производится работа над улучшением дикции, изучение нот, распевки

7. Искусство исполнителя, устройство звука, увеличение диапазона и другие практики

Первый урок длится 60 минут, а стоимость 0 руб. Атмосфера школы вокала напрямую располагает к занятиям. Подробнее вы можете узнать на сайте школы. Чтобы записаться на бесплатное пробное занятие необходимо позвонить по телефону или оставить заявку, после этого вы можете начать обучаться.

В школе вокала Фабрика работают опытные педагоги с музыкальным образованием (Училище им гнесиных), стаж превышает 10 лет, за плечами которых выступления и участие в международных конкурсах. Для занятий не нужно использовать свое оборудование — школа полностью обеспечивает учеников всем необходимым, поэтому начать занятия вокалом можно с нуля, возраст так же не важен мы работаем с вокалистами от 10 до 80 лет. Наша Школа находится в г. Москве на ул. Поварская, там же проводятся отчетные концерты. Так же доступны онлайн занятия.

В вокальной студии в Москве предоставляется пробное бесплатное занятие, на котором ученик может оценить работу педагогов и методики преподавания вокалистов и попробовать выступить на сцене и развить голос, принять решение, подходит ли ему эта школа. После окончания курса ученикам выдается сертификат, подтверждающий квалификацию.

Желающие могут учиться по экспресс-программе курсов вокала, в которой подготовка проходит в более сжатые сроки, стоимость такой программы начинается от 6000 рублей. Такой вариант подразумевает, что занятия будут требовать большей самоотдачи. Есть возможность записаться на дополнительные курсы, например на сольфеджио или на актерское мастерство, со скидкой.

На занятиях будущие ученики могут оценить работу преподавателей. Наставники имеют большой опыт педагогической и концертной деятельности. Эта школа вокала в Москве имеет удобное расположение с хорошей транспортной развязкой.

Освоив азы, ученики могут выбрать специализацию артиста и работать над собственным репертуаром в нашей школе вокала. На занятиях доступно изучение техники эстрадного, джазового, академического и экстрим- пения. В обучении применяется индивидуальный подход, при котором учитываются особенности каждого ученика.

Занятия предназначены для людей разного возраста. Есть отдельные курсы вокала для детей и для взрослых. Уровень предварительной подготовки не имеет значения. Программа уроков будет построена с учётом имеющегося у ученика предварительного уровня подготовки. В студии предоставлен большой выбор различных направлений и стилей.

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