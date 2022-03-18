Как выбрать серёжки с камнями?

Серьги представляют собой ювелирные изделия, с помощью которого возможно подчеркнуть черты лица их обладательницы. Серёжки - это любимое женское украшение, которое может иметь различные направления, формы, а также отлично подходить по форме лица.
Серёжки с камнями подчеркнут изысканный женский вкус и состоятельность. С помощью драгоценных камней мастера могут создать настоящее произведение искусства, выгодно обыграв цвет и фактуру. Это отличный праздничный подарок для вашей второй половинки, который займёт достойное место среди других украшений. Сегодня можно выгодно купить серьги в ювелирном магазине 585 GOLD. Здесь представлен широкий ассортимент таких ювелирных украшений.
Современные серьги с камнями можно разделить на следующие виды:
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При выборе серёжек стоит ориентироваться на внешность, форму лица и наряд, с которым это украшение будет носиться. Камни с тёплым подтоном идеальны для тёплого цветотипа. Это может быть янтарь или цитрон. Холодному цветотипу прекрасно подойдут украшения с сапфиром, аквамарином, бирюзой.
Форма лица также является важным моментом при выборе подходящего изделия. Если форма лица круглая, то не стоит выбирать крупные круглые серьги, хорошо будут смотреться удлинённые украшения.
Стиль также важен при выборе украшений. При выборе изделий к вечернему платью нужно отдавать предпочтение классическим вариантам, ориентируясь на образ. Выбирая украшения на каждый день, не стоит выбирать громоздкие варианты, лучше выбирать небольшие аксессуары, которые дополнят любой наряд.*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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