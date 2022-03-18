ГИБДД усилит контроль за водителями на нижегородских дорогах в выходные дни Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ГИБДД усилит контроль за водителями на нижегородских дорогах в выходные дни. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 9 и 10 апреля сотрудники отдельного батальона и отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД Нижегородской области будут проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение вероятности ДТП.

Так, на 9 апреля запланированы рейды в Спасском и Дивеевском районах. А 10 апреля профилактические мероприятия пройдут в Краснооктябрьском и Сергачском районах.

Госавтоинспекция призывает водителей не превышать установленной скорости движения, а также соблюдать правила дорожного движения, касающиеся выполнения обгона.

Кроме того, водителям и пешеходам нужно помнить-употребление опьяняющих веществ оказывает значительное влияние на поведение на дороге и в несколько раз повышает риск ДТП.