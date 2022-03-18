Холодную воду, свет и отопление временно отключили на пяти улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Холодную воду, свет и отопление временно отключили на пяти улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Согласно информации, отключение электроснабжения затронет 6 домов в Советском районе.

Так, с 9:00 по 15:00 света не будет в домах №12/1, 2 на ул. Н. Сусловой и на ул. Агрономической в домах №32, 34, 36, 38.

С 9:00 до 14:00 в Московском районе центральное отопление будет отключено на ул. Шаляпина в домах №4,6 и в доме №6 на ул. Куйбышева.

Также с 9:00 до 22:00 в доме №3 на ул. Страж Революции в Московском районе отключено холодное водоснабжение.

Все отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.