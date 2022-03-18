Горизонтальные жалюзи на пластиковые окна

Если вы подбираете практичные и удобные в эксплуатации солнцезащитные системы, рекомендуем обратить внимание на сайт https://vrdeco.ru, где представлен широкий выбор жалюзи вертикального и горизонтального типа, устанавливающихся на пластиковые или деревянные окна.

Достоинства и особенности

В конструкцию изделий входит карниз для установки, шнур для управления, утяжелители и ламели, тонкие рейки, соединённые между собой специальной цепочкой. В отличие от вертикальных горизонтальные модели жалюзи размещают внутри проёмов пластиковых или деревянных окон. Среди достоинств данных светозащитных систем стоит отметить:

Простоту ухода. Периодически их нужно протирать сухой тканью или очищать с помощью пылесоса от пыли.

Доступную стоимость жалюзи на пластиковые окна.

Экономию пространства.

Простоту монтажа, позволяющую устанавливать горизонтальные модели жалюзи без применения специальной техники и инструментов. В большинстве случаев при установке на пластиковые окна они не требуют сверления.

Возможность размещения жалюзи в проёмах, расположенных на потолке.

Устойчивость к выцветанию, деформации.

Разнообразие оттенков и вариантов дизайна.

Используя практичные ламели горизонтального типа, можно легко регулировать уровень освещённости в комнате. Чтобы жалюзи качественно выполняли свои функции, подбирать пластиковые изделия необходимо, исходя из индивидуальных особенностей окна. К их преимуществам также стоит добавить бесшумность при открывании или закрывании, возможность коррекции небольших недостатков оконных проёмов.

Разновидности и отличия

По типу установки горизонтальные виды жалюзи, подходящие для пластиковых или деревянных окон, бывают:

Наружными (устанавливаются внутри проёма);

Мансардными (с дополнительной фиксацией против провисания);

Межрамными (их монтируют внутри стеклопакетов).

По способу управления жалюзи в практичном горизонтальном исполнении, фиксирующиеся на пластиковых или деревянных окнах, бывают ручными или автоматическими. Для их изготовления применяются долговечные, устойчивые к износу и деформации материалы: алюминий, пластик или дерево.

Горизонтальные алюминиевые жалюзи не боятся влаги, ультрафиолета. Хорошо защищают от жары и солнца. Элегантно смотрятся на окнах. Могут иметь глянцевую или матовую фактуру. Недорогие и практичные пластиковые модели гигиеничны, не содержат токсичных веществ, не накапливают пыль и другие загрязнения. Жалюзи не подвержены развитию плесени и коррозии, подходят для помещений с повышенной влажностью. Не провисают, не деформируются в процессе использования на окне. Выпускаются в различных вариантах окраски. Жалюзи из дерева в горизонтальном исполнении самые дорогие по цене. Выглядят респектабельно, придают пластиковым окнам элегантный вид. Не подходят для влажных помещений. Поэтому модели из дерева не стоит размещать на кухне.

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