Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Новости партнеров

Горизонтальные жалюзи на пластиковые окна

08 апреля 2022 10:50  [80]

Если вы подбираете практичные и удобные в эксплуатации солнцезащитные системы, рекомендуем обратить внимание на сайт https://vrdeco.ru, где представлен широкий выбор жалюзи вертикального и горизонтального типа, устанавливающихся на пластиковые или деревянные окна.

Достоинства и особенности

В конструкцию изделий входит карниз для установки, шнур для управления, утяжелители и ламели, тонкие рейки, соединённые между собой специальной цепочкой. В отличие от вертикальных горизонтальные модели жалюзи размещают внутри проёмов пластиковых или деревянных окон. Среди достоинств данных светозащитных систем стоит отметить:

  • Простоту ухода. Периодически их нужно протирать сухой тканью или очищать с помощью пылесоса от пыли.
  • Доступную стоимость жалюзи на пластиковые окна.
  • Экономию пространства.
  • Простоту монтажа, позволяющую устанавливать горизонтальные модели жалюзи без применения специальной техники и инструментов. В большинстве случаев при установке на пластиковые окна они не требуют сверления.
  • Возможность размещения жалюзи в проёмах, расположенных на потолке.
  • Устойчивость к выцветанию, деформации.
  • Разнообразие оттенков и вариантов дизайна.

Используя практичные ламели горизонтального типа, можно легко регулировать уровень освещённости в комнате. Чтобы жалюзи качественно выполняли свои функции, подбирать пластиковые изделия необходимо, исходя из индивидуальных особенностей окна. К их преимуществам также стоит добавить бесшумность при открывании или закрывании, возможность коррекции небольших недостатков оконных проёмов.

Разновидности и отличия

По типу установки горизонтальные виды жалюзи, подходящие для пластиковых или деревянных окон, бывают:

  • Наружными (устанавливаются внутри проёма);
  • Мансардными (с дополнительной фиксацией против провисания);
  • Межрамными (их монтируют внутри стеклопакетов).

По способу управления жалюзи в практичном горизонтальном исполнении, фиксирующиеся на пластиковых или деревянных окнах, бывают ручными или автоматическими. Для их изготовления применяются долговечные, устойчивые к износу и деформации материалы: алюминий, пластик или дерево.

Горизонтальные алюминиевые жалюзи не боятся влаги, ультрафиолета. Хорошо защищают от жары и солнца. Элегантно смотрятся на окнах. Могут иметь глянцевую или матовую фактуру. Недорогие и практичные пластиковые модели гигиеничны, не содержат токсичных веществ, не накапливают пыль и другие загрязнения. Жалюзи не подвержены развитию плесени и коррозии, подходят для помещений с повышенной влажностью. Не провисают, не деформируются в процессе использования на окне. Выпускаются в различных вариантах окраски. Жалюзи из дерева в горизонтальном исполнении самые дорогие по цене. Выглядят респектабельно, придают пластиковым окнам элегантный вид. Не подходят для влажных помещений. Поэтому модели из дерева не стоит размещать на кухне.

Большой выбор горизонтальных и вертикальных жалюзи для пластиковых и деревянных окон представлен на сайте интернет-магазина VRDeco, где можно заказать солнцезащитные системы различных типов с доставкой и установкой под ключ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph