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Профессиональный ремонт стиральных машин

08 апреля 2022 11:55  [92]

Стиральные машинки, представленные сегодня огромным количеством известных брендов, в ходе эксплуатации проявляют себя индивидуально. У каждой модели рано или поздно проявляются типичные неисправности. В таком случае целесообразно заказать профессиональный ремонт стиральных машин в Иркутске.

Выгоды сотрудничества с мастерской

Мастер, который прибывает по вызовы, обязан досконально разбираться в строении описываемой бытовой техники, понимать специфику ее работы. Как показывает практика, практически у всех моделей без исключения ТЭН покрывается накипью, известковым налетом, что объясняется использованием жесткой воды. Чтобы устранить такую поломку, мастер должен понимать последовательность работ, чтобы справиться с задачей в кратчайшие сроки.

По вызовы отправляются только опытные специалисты, которые сталкивались со всевозможными ситуациями, даже самыми нестандартными. Обычно неполадки нейтрализуются в день вызова или в удобное для клиента время.

Преимущества сотрудничества с надежной компанией:

  • бесплатный срочный выезд;
  • осуществление работы без выходных и перерывов;
  • обеспечение гарантии до 2 лет, если речь идет про оказанные услуги и предложенные запчасти.

Работа осуществляется предельно честно и открыто. По звонку клиента или подаче заявки мастера предварительно уточняют модель стиральной машины, отказывающейся работать. Когда определена предположительная поломка, озвучивается ориентировочная стоимость. Уже по прибытию на место проводится более точная диагностика, которая и определит окончательную цену на работы, она остается неизменной.

Удобство сотрудничества с профессионалами в том, что специалисты отправляются на вызов сразу же после звонка. Обнаруженная неисправность устраняется обычно в течение часа, работа выполняется в присутствии хозяина. Интересно, но порядка 20% поломок чинится дистанционно еще при первой консультации по звонку!

Из самых частых причин, по которых стиральные машинки выходят из строя или вызывают тревогу у владельцев, можно отметить сильные шумы, отсутствие нагрева воды или отжима, банальное не включение. Часто оборудование не хочет открываться или не набирает воду, бьется током или мигает без разбора всеми индикаторами. В некоторых случаях барабан стоит на месте и не прокручивается или в нем образуется огромное количество пены. Плохо обстоят дела, когда в процессе стирки начинает подтекать, издает сильные скрипы. С любой причиной мастера справляют оперативно и за доступную цену.

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