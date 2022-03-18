Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2022 13:06  [36] Около 11 млн посещений платформы "Объясняем.рф" зафиксировано в России за месяц
08 апреля 2022 12:52  [58] Победителей конкурса инновационных проектов для развития и обеспечения безопасности ж/д транспорта выбрали в Нижнем Новгороде
08 апреля 2022 12:46  [70] Около 400 жителей Нижегородской области заболели COVID-19 за сутки
08 апреля 2022 11:35  [160] Маршруты общественного транспорта изменятся из-за перекрытия ул. Горького 9-10 апреля
08 апреля 2022 11:22  [222] ГИБДД усилит контроль за водителями на нижегородских дорогах в выходные дни
08 апреля 2022 11:16  [138] Рабочая группа Думы Нижнего Новгорода обозначила проблемы содержания территорий городских лесов
08 апреля 2022 10:50  [171] Холодную воду, свет и отопление временно отключили на пяти улицах Нижнего Новгорода
08 апреля 2022 10:35  [141] Кипр упрощает правила въезда для туристов с 18 апреля
08 апреля 2022 10:14  [217] Уже пять случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области
08 апреля 2022 09:51  [182] Программа туристического кешбэка продлена еще на неделю
Общество

Победителей конкурса инновационных проектов для развития и обеспечения безопасности ж/д транспорта выбрали в Нижнем Новгороде

08 апреля 2022 12:52  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский Научно-образовательный центр (НОЦ) подвёл итоги открытого конкурса инновационных проектов, направленных на технологическое и инновационное развитие железнодорожного транспорта.

Напомним, конкурс был объявлен в конце декабря 2021 года Нижегородским НОЦ совместно с ГЖД. Участникам предлагалось представить разработки по 37 темам, которые являются наиболее актуальными для инновационного развития железнодорожной отрасли.

Согласно информации, в конкурсе приняли участие 10 организаций из Нижегородской области, которые представили 17 проектов. Победителей выбирала конкурсная комиссия, состоящая из представителей НОЦ, ГЖД, областного правительства, а также образовательных и научных учреждений.

Победителями конкурса стали пять проектов:

1. "Разработка прототипа системы контроля бдительности машиниста с использованием машинного зрения" (Университет Лобачевского);

2. "Разработка методики и диагностического комплекса проверки бандажей колёсных пар для выявления развивающихся дефектов скрытого характера, в том числе с применением контактной ультразвуковой тензометрии" (Институт проблем машиностроения РАН).

3. "Разработка альтернативного источника освещения пассажирских платформ на малодеятельных участках с использованием кинетической энергии проходящих поездов" (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).

4. "Разработка источника бесперебойного питания на основе литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей с адаптивной системой управления" (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).

5. "Разработка технического решения, направленного на эффективное противодействие выходу животных на пути, в т.ч. с применением электронной аппаратуры" (АО "ФНПЦ "ННИИРТ").

Победители получат финансирование на реализацию своих проектов в размере от 4 млн до 10 млн рублей.

По словам исполнительного директора АНО "Нижегородский НОЦ" Олега Трофимова, такие конкурсы играют важнейшую роль в развитии трансфера технологии. Участие ГЖД позволяет разработать инновационные продукты, которые точно будут востребованы. Кроме того, внедрение технологий особенно важно в настоящее время, когда остро встал вопрос с импортозамещением.

Ранее сообщалось, что 28 проектов участников Нижегородского НОЦ - пяти ведущих вузов и институтов Нижегородской области - получили гранты Российского научного фонда (РНФ) в размере 1,5 млн рублей. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Нацпроект НОЦ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph