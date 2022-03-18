Победителей конкурса инновационных проектов для развития и обеспечения безопасности ж/д транспорта выбрали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский Научно-образовательный центр (НОЦ) подвёл итоги открытого конкурса инновационных проектов, направленных на технологическое и инновационное развитие железнодорожного транспорта.

Напомним, конкурс был объявлен в конце декабря 2021 года Нижегородским НОЦ совместно с ГЖД. Участникам предлагалось представить разработки по 37 темам, которые являются наиболее актуальными для инновационного развития железнодорожной отрасли.

Согласно информации, в конкурсе приняли участие 10 организаций из Нижегородской области, которые представили 17 проектов. Победителей выбирала конкурсная комиссия, состоящая из представителей НОЦ, ГЖД, областного правительства, а также образовательных и научных учреждений.

Победителями конкурса стали пять проектов:

1. "Разработка прототипа системы контроля бдительности машиниста с использованием машинного зрения" (Университет Лобачевского);

2. "Разработка методики и диагностического комплекса проверки бандажей колёсных пар для выявления развивающихся дефектов скрытого характера, в том числе с применением контактной ультразвуковой тензометрии" (Институт проблем машиностроения РАН).

3. "Разработка альтернативного источника освещения пассажирских платформ на малодеятельных участках с использованием кинетической энергии проходящих поездов" (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).

4. "Разработка источника бесперебойного питания на основе литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей с адаптивной системой управления" (НГТУ им. Р.Е. Алексеева).

5. "Разработка технического решения, направленного на эффективное противодействие выходу животных на пути, в т.ч. с применением электронной аппаратуры" (АО "ФНПЦ "ННИИРТ").

Победители получат финансирование на реализацию своих проектов в размере от 4 млн до 10 млн рублей.

По словам исполнительного директора АНО "Нижегородский НОЦ" Олега Трофимова, такие конкурсы играют важнейшую роль в развитии трансфера технологии. Участие ГЖД позволяет разработать инновационные продукты, которые точно будут востребованы. Кроме того, внедрение технологий особенно важно в настоящее время, когда остро встал вопрос с импортозамещением.

Ранее сообщалось, что 28 проектов участников Нижегородского НОЦ - пяти ведущих вузов и институтов Нижегородской области - получили гранты Российского научного фонда (РНФ) в размере 1,5 млн рублей.