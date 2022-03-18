Около 11 млн посещений платформы "Объясняем.рф" зафиксировано в России за месяц Общество

Фото: организаторы мероприятия

Около 11 млн посещений платформы "Объясняем.рф" зафиксировано в России за месяц. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции замглавы АНО "Национальные приоритеты" Михаила Шумакова и первого заместителя генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилла Истомина.

Согласно информации, в работу над оперативной верификацией ответов вовлечены все федеральные министерства и ведомства. За месяц они дали более 130 официальных разъяснений по наиболее актуальным вопросам граждан.

Официальный интернет-ресурс "Объясняем.рф" был запущен 1 марта правительством России для информирования граждан по актуальным вопросам о социально-экономической ситуации в России и противодействия распространению недостоверных сведений.

В топе наиболее популярных тем первое место занимают вопросы социальной защиты населения, это 27% от общей доли. Темы здравоохранения и образования – по 16% – на втором и третьем местах. Чуть меньше вопросов от жителей поступает по поводу финансов, связи и интернета – 11% и 10% соответственно. В частности, людей интересовали вопросы доступности продовольственных товаров и лекарственного обеспечения, программы льготных ипотечных кредитов и оформление кредитных каникул.

"На данный момент зафиксировано почти 11 миллиона посещений портала. Также мы представлены во всех популярных социальных сетях. На текущий момент там уже более 370 тысяч подписчиков. Граждане пишут сообщения в соцсетях и в чат-боте "Помощник Объясняем.рф". Обращения помогают приоритизировать темы и дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Существенное отличие ресурса от других в том, что наша главная цель – обстоятельно и оперативно дать ответ по волнующим людей социально-экономическим темам", – рассказал Михаил Шумаков.

Много вопросов поступает из регионов. Центры управления регионами ведут мониторинг и аналитику обращений граждан в 83 субъектов РФ. Спикеры отметили региональную специфику вопросов. Так, например, в части промышленных центров на Урале, в Северо-Западном округе люди больше интересуются восстановлением российского производства, открытием заводов, развитием сельского хозяйства. О работе общественного транспорта фиксируются вопросы в Тамбовской, Челябинской, Орловской областях и Башкортостане. В регионах ДФО и УФО граждан беспокоит доставка лекарств и продовольствия. В Белгородской, Курской и других приграничных регионах людей интересуют темы безопасности.

"С 1 марта по 4 апреля сеть ЦУР зафиксировала 287 369 сообщений граждан по соцэкономическим вопросам. В первую очередь на основе этих данных мы формируем топ вопросов для проекта "Объясняем.рф". На каждое обращение жители получают ответ в соцсетях, в основном это паблики правительств. Дополнительно сейчас во всех регионах используется формат прямых эфиров. За последние три недели было проведено 230 трансляций представителей органов власти с суммарным охватом свыше 10,4 миллиона просмотров", – подчеркнул Кирилл Истомин.

Подводя итоги работы платформы, Михаил Шумаков анонсировал запуск раздела "Меры поддержки" на сайте проекта. Для удобства пользователей будет создан навигатор по возможностям, которыми люди могут воспользоваться. Человек увидит описание самой меры, условия ее получения и инструкцию, как ей воспользоваться. Дополнительно планируется запустить несколько тематик в рамках сотрудничества с крупными продовольственными сетями.

Напомим, что в Нижегородской области запущены региональные паблики проекта "Объясняем.Нижегородская область":

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