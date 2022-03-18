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Обзор HUAWEI FreeBuds Lipstick: дизайн, технические характеристики и функции

08 апреля 2022 14:51  [2]

Оригинальная TWS-гарнитура HUAWEI FreeBuds Lipstick покорила современных пользователей своим дизайном и техническими характеристиками. Она оформлена в виде губной помады. Такой необычный кейс привлекает внимание пользователей и служит интересным аксессуаром. Устройство может использоваться, как в помещении, так и на улице. К тому же наушники HUAWEI FreeBuds купить можно по приемлемой стоимости. Конечно, такой гаджет больше направлен на женскую аудиторию. Он сможет подчеркнуть индивидуальность и экстравагантность своей хозяйки.

Конструкция и дизайн

Ключевой отличительной чертой гарнитуры HUAWEI FreeBuds Lipstick выступает оформление кейса в виде губной помады. Такой дизайн выглядит интересно, оригинально и необычно. Сами наушники выполнены в ярком красном цвете. Крышка снимается легко и удобно. Другими особенностями внешнего вида устройства служат:

  • компактные размеры 70Х27,5Х27,5 миллиметров;
  • глянцевая поверхность;
  • золотистая надпись в виде названия производителя;
  • расположение USB-разъема на нижней поверхности кейса;
  • присутствие индикатора для состояния зарядки;
  • отличное качество сборки;
  • магнитная конструкция для открытия и закрытия гарнитуры.

Сами наушники комфортны в носке и использовании. Они разработаны в универсальном формате вкладышей. Представительницы прекрасного пола точно оценят эстетичность и эргономичность данного устройства.

Технические характеристики

Среднее время работы HUAWEI FreeBuds Lipstick составляет около 4-5 часов. Притом здесь присутствует встроенное шумоподавление, за счет чего удается достичь четкого и чистого звука. Очень удобно брать такие наушники в длительные поездки. Также в характеристиках гарнитуры следует отметить:

  • аккумулятор на 410 мАч в кейсе и на 30 мАч в наушнике;
  • большие динамики для расширенного диапазона звучания (14.3 мм);
  • мгновенное подключение к смартфону или планшету;
  • простота управления и воспроизведения при помощи нажатия на наушники;
  • присутствие инфракрасных датчиков;
  • эффективное подавление шумов и посторонних звуков;
  • удобная и надежная посадка в уши;
  • возможность применения в уличных условиях или помещениях.

Необычная фэшн-гарнитура HUAWEI FreeBuds станет отличным выбором для городских прогулок, поездок, прослушивания музыки в помещении и других целей. Дизайн устройства понравится любой женщине. Дополнительными преимуществами станут функциональность, производительность, четкий и чистый звук, приемлемая цена.

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