Александр Ефремцев: "Нас там ждали, ждали восемь лет! Русских воспринимают как освободителей" Общество

Фото: Александр Ефремцев

Депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Ефремцев вместе с представителями общественной организации "Детям Донбасса" в начале апреля побывал с гуманитарной миссией в донецких городах Волноваха и Мариуполь.

Он рассказал, что в Волновахе в составе группы добровольцев посетил Центральную районную больницу и городскую больницу - бывшую железнодорожную. Депутат оценил степень разрушений и собрал информацию о том, что необходимо для обеспечения нормальной работы. По его словам, в первую очередь, здесь необходимы пиломатериалы, плёнка - чтобы закрыть выбитые оконные проёмы, крепёж, газосварочное оборудование.

"Сильнейшее впечатление на меня произвело посещение двух больниц. В одной из них под обстрелами в подвале две недели находились 350 человек, они сидели и лежали по несколько на одной кровати. В Центральной районной больнице около 100 человек находились в таком положении месяц. Все это время им оказывалась медицинская помощь. Там работают действительно самоотверженные люди. Это настоящий гражданский подвиг!", - сказал Александр Ефремцев.

Кроме того, нижегородский депутат побывал в городском центре выдачи гуманитарной помощи, где под обстрелами работают волонтёры "Единой России".

"В Мариуполе ещё идут бои, под обстрелами раздается гуманитарная помощь, работают волонтёры. Это совсем молодые ребята – парни и девушки, которые по первому зову идут на помощь, невзирая на опасность, чтобы помочь жителям в этих сложных условиях", - добавил парламентарий.

По его словам, в Волновахе начинается процесс мирного восстановления, требуются генераторы - например, для запуска хлебокомбината.

"Самое главное впечатление от поездки – нас там ждали, ждали восемь лет! Русских воспринимают как освободителей. Люди очень долгое время находились под гнётом и терпели. Они считают Россию Родиной, которая обязательно придёт на помощь", - поделился Ефремцев и подчеркнул важность того, чтобы депутаты всех уровней, вне зависимости от партийной принадлежности, объединились, включились в работу с переселенцами, отправку помощи.

"Для меня не осталось полутонов – есть добро и есть зло. Мы – на стороне добра! Мы победим! Увидев своими глазами то, что происходит, я считаю: можно ставить знак равенства между нацбатальонами и подразделениями ВСУ, которые, покидая территорию, разрушают всю инфраструктуру, не щадят людей. Их действия говорят сами за себя. Важно рассказывать об этом, доносить достоверную информацию, встречаться с молодёжью" - заключил Александр Ефремцев.